Gala FIFA Bola de Ouro 2014

19:06. Cristiano Ronaldo Ballon D'or Winner | Cristiano Ronaldo vencedor Bola de Ouro

19:02. Cristiano Ronaldo vence nova Bola de Ouro, terceira Bola de Ouro do jogador português. O jogador do Real Madrid revalida o título da France Football e da FIFA. FIFA Ballon D'or Winner Cristiano Ronaldo.

19:00. Thierry Henry chamado ao palco para apresentar o vencedor da Bola de Ouro. Vemos agora os videos que elencam os três finalistas da Bola de Ouro, Neuer, Cristiano Ronaldo e Messi.

18:56. Nadine Kessler acaba de vencer o prémio FIFA World Player of the Year, batendo Marta e Wambach.

18:50. O prémio Puskas para o melhor golo de 2014 foi ganho pelo internacional colombiano James Rodríguez, devido ao golo marcado no Mundial 2014 contra a selecção do Uruguai. Prémio atribuído por Christian Karembeu.

18:26. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Manuel Neuer: estamos cada vez mais perto de descobrir o vencedor da Bola de Ouro 2014.

18:20. Prémio Fair-Play atribuído aos voluntários que tornaram possível a organização das provas FIFA. «Obrigado pelos vossos serviços» afirmou Jérôme Valcke, secretário-geral da FIFA.

18:10. Melhor treinador de futebol masculino: prémio atribuído a Joachim Low, campeão mundial 2014. «Isto é a cereja no topo do bolo, sendo o bolo o Mundial», afirmou Low, que agredeceu à estrutura competitiva e administrativa do futebol germânico.

18:06. Melhor treinador de futebol feminino: prémio atribuído por Ottmar Hitzfeld e Sun Wen e a Ralf Kellerman, alemão que treina o Wolfsburgo.

18:03. Homenagem ao jornalista mais velho a cobrir o evento do Mundial 2014, Hiroshi Kagawa, de 90 anos.

18:00. «Je suis Charlie» pode ler-se nos painéis apresentados na Gala, palavras do presidente da FIFA Joseph Blatter - uma homenagem às vítimas dos atentados terroristas no jornal satírico Charlie Hebdo e aos jornalistas em geral.

17:45. Desvendado o FIFA FIFPRO World XI: Manuel Neuer na baliza, Phillip Lam, Sergio Ramos, David Luiz e Thiago Silva na defesa, Angel Di Maria, Andrés Iniesta, Toni Kroos no meio-campo e Cristiano Ronaldo, Messi e Arjen Robben no ataque.

17:35. Cristiano Ronaldo, Messi, Neuer, Kessler, Wambach e Marta sobem agora ao palco para receberem uma salva de aplausos da plateia presente na Gala.

16:50. Cristiano Ronaldo e Messi passam agora pela passadeira vermelha, afluência dos fãs é significativa, assim como o frenesi para verem os seus ídolos do futebol mundial.

16:30. Marta, internacional brasileira famosa pelos seus dribles e golos, marcando presença em Zurique: já venceu por cinco vezes o World Player of the Year e poderá vencer agora pela sexta vez.

15:55. Está estendida a passadeira vermelha e, apesar do frio que se faz sentir em Zurique, na Suíça, os fãs marcam presença para ver o desfile de personalidades e vedetas do mundo do futebol.

15:35. Messi, astro do Barcelona, tornou-se no ano de 2014 o melhor marcador de sempre da Liga dos Campeões, ultrapassando o recorde de Raúl. Além disso, Messi tornou-se o maior artilheiro da Liga espanhola, passando a marca de Zarra, do Athletic Bilbao.

15:20. Várias perguntas para Ronaldo, também a RTP se juntou ao rol que entrevistadores, realçando a vontade de Cristiano Ronaldo em fazer História; Ronaldo afirmou que quer e fará História no futebol mundial. «Todos nós merecemos o prémio, devemos estar orgulhosos», afirmou o português sobre os nomeados.

15:15. «É difícil quando te encontras uma vez por mês, existem diferenças, os jogadores não se conhecem tão bem, as coisas não são tão fluídas», considerou Cristiano Ronaldo, analisando as diferenças entre ter sucesso num clube e numa selecção. «Seria interessante jogarmos os três na mesma equipa» afirmou Ronaldo.

15:10. «A organização foi muito boa, plantéis muito fortes», considerou o argentino Messi. «Jogámos num grande país, com uma grande atmosfera», realçou Neuer, que se sagrou campeão mundial.

15:05. Messi, Cristiano Ronaldo e Neuer marcam agora presença na entrevista, debruçando-se sobre o Mundial: «O Mundial correu bem, não houve problemas, ganhou o melhor», afirmou Cristiano Ronaldo sobre a organização da prova no Brasil. «Portugal cometeu erros», reconheceu o internacional luso.

14:35. «Manuel Neuer mostrou qualidades impressionantes. Marcou uma nova forma de actuar como guarda-redes, algo que nunca tinhamos visto antes», declarou o seleccionador germânico Joachim Low, que afirmou que Neuer foi fundamental para a conquista do Mundial 2014.

14:15. Os três treinadores nomeados discursaram sobre as virtudes de uma equipa e a forma de cada formação ser mais competente, unida e sólida. Low realçou que um treinador «deve ser um psicólogo», enquanto Ancelotti destacou a «capacidade de trabalhar em conjunto», ao passo que Simeone sublinhou a competitividade interna dos plantéis: «a melhor forma de estar preparado é ter competitividade dentro da equipa.»

14:00 Cristiano Ronaldo, grande favorito a conquistar a Bola de Ouro / Ballon D'or, está neste momento a deslocar-se para Zurique. O jogador do Real Madrid marcou 61 golos em 59 partidas e venceu a Liga dos Campeões e o Campeonato Mundial de Clubes durante 2014.

13:35. Os três candidatos a melhor treinador são Carlo Ancelotti, do Real Madrid campeão europeu, Joachim Low, seleccionador da Alemanha campeão do Mundo, e Diego Simeone, treinador do campeão espanhol Atlético Madrid.

13:20. As grandes candidatas à conquista da FIFA World Player of the Year são Marta, Abby Wambach e Nadine Kessler. A jogador brasileira e a norte-americana são repetentes nestas lides. Marta já venceu o troféu cinco vezes consecutivas, entre 2006 e 2010. Wambach venceu em 2012.

13:10. Leo Messi já venceu este troféu por quatro ocasiões, quatro vezes consecutivas, entre 2009 e 2012, facto inédito que é um recorde mundial. O argentino está de novo nos finalistas, mas é visto como o menos favorito dos três jogadores.

12:50. Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer e Lionel Messi são os três finalistas da Bola de Ouro 2014 / Ballon D'or 2014, candidatos de valor inegável que espalharam magia, golos, passes e defesas pelos campos internacionais durante 2014. Cristiano Ronaldo venceu o prémio em 2013 e parte como favorito para revalidar o título de melhor jogador do mundo.

12:35. Este prémio é atribuído pelo organismo FIFA e também pela famigerada revista francesa France Football, devido à fusão do prémio da revista francesa (votada por jornalistas de toda a Europa, um por cada nação) e do prémio World Player of the Year, organizado pela FIFA desde 1991 (com votos de seleccionadores e capitães).

12:20. Os ensaios gerais ocorreram ontem, está tudo preparado para receber a Gala tão ansiada, que irá atribuir a Bola de Ouro 2014 ao melhor jogador do mundo, escolhido por seleccionadores, capitães das selecções e jornalistas credenciados para votar.

12:05. Seja bem-vindo à transmissão da Gala de atribuição do prémio FIFA Ballon D'or, a Bola de Ouro, prémio referente ao ano de 2014 que irá coroar o melhor jogador do mundo. A gala terá lugar na cidade suíça de Zurique.