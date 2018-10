De saída do Estoril, Kuca assina pelos turcos do Karabukspor

Tinhado chegado ao Estoril no defeso de Verão de 2014 mas nem aqueceu na formação de José Couceiro: Kuca, cabo-verdiano de 25 anos, assinou ontem contrato com o Karabukspor, da Primeira Liga turca, deixando o Estoril orfão de um dos melhores activos do clube nesta primeira metade de campeonato.

O ágil extremo, internacional por Cabo Verde, juntou-se ao contigente de internacionais às ordens do seleccionador Rui Águas mas a sua saída para o estrangeiro parecia já um dado adquirido, que ontem veio a tornar-se num facto consumado. O jogador viagou até Instambul para rubricar o acordo com o 14ª classificado da Liga da Turquia.

Vindo do Chaves, Kuca brilhou na primeira metada da Liga, mostrando dotes assinaláveis ao nível do drible e da capacidade ofensiva nas alas. Irá agora provar o seu valor em terras turcas, deixando Couceiro com menos uma unidade no ataque estorilista.

Kuca irá fazer companhia ao argentino Valentín Viola, cedido pelo Sporting ao clube da cidade de Karabuk.