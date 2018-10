FC Porto: Helton novamente titular 10 meses depois do azar

Passaram já dez meses desde o dia em que Helton, esteio portista habituado a dominar redes do FC Porto, se lesionou com extrema gravidade numa partida da Liga, contra o rival Sporting. O tendão de Aquiles do brasileiro cedeu e a extensão da lesão obrigou Helton a parar dez meses, perdendo a titularidade para Fabiano.

No dia 16 de Março, diante do Sporting, em Alvalade, Helton lesionou-se com gravidade: o esgar de dor na face do brasileiro e a prontidão frenética com que chamou a assistência médica, deixavam antever a gravidade do contratempo. Dez meses de afastamento se seguiriam - o regresso deu-se ontem, na Taça da Liga.

Hélton foi assim chamado pela primeira vez esta temporada, competindo ontem na partida contra o União da Madeira, duelo que foi vencido pelos portistas, por 3-1, com golos de Quintero, Quaresma e Evandro. «Felicitamos Helton, recuperou de uma lesão grave. Não foi fácil mas recuperou bem e estamos contentes por ele. Lutou muito e é mais um nas nossas opções», declarou Julen Lopetegui após o jogo.

O experiente guarda-redes de 36 anos revelou a alegria de voltar aos relvados: «Quero agradecer o apoio que recebi desde o jogo de Alvalade. Pisar novamente o grande palco das emoções e ter este apoio... Foi como a primeira vez», afirmou aos microfones do Porto Canal.

Para lutar pela titularidade da baliza do FC Porto, o brasileiro terá que lutar afincadamente contra o actual domínio do compatriota Fabiano, líder das redes azuis e brancas, e também contra a aposta de Lopetegui no espanhol Andrés Fernandéz, contratado ao Osasuna no defeso de Verão.

* Imagens SIC