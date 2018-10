Kelvin, o herói portista de 2013, emprestado ao Palmeiras

A cedência foi ontem confirmada: Kelvin, extremo brasileiro de 21 anos, será emprestado pelo FC Porto ao Palmeiras, de modo a ganhar uma oportunidade de ser titular, condição de que raramente gozou nos Dragões, quer com Vítor Pereira quer com Paulo Fonseca, e mesmo actualmente com o espanhol Julen Lopetegui.

O brasileiro, proveniente do Paraná, chegou ao Porto rotulado de craque mas tardou em confirmar as credenciais a si atribuídas. Dono de uma velocidade assinalável e um poder de drible ameaçador, Kelvin não foi capaz, ainda assim, de firmar no campo os seus créditos, ficando devotado a uma condição de eterno suplente.

Profissional do FC Porto desde 2011/2012, Kelvin, que já estivera emprestado ao Rio Ave (nessa mesma época), entrou directamente para a História do clube portista na temporada seguinte, ao marcar o golo fatídico e milagroso que roubou, nos segundos finais, o título de campeão nacional ao Benfica - no Estádio do Dragão, a passe de Liédson, Kelvin rematou de pé esquerdo e bateu Artur para júbilo das bancadas e para angústia benfiquista.

«Kelvin jogou pouco e, evidentemente, precisa jogar mais para crescer. Encontrou o espaço que precisa e o mercado está ai para isso. Consideramos que é uma boa opção para ele», afirmou Lopetegui. O jogador agradeceu o apoio portista na hora da despedida: «Obrigado por tudo FC Porto, pelos momentos inesquecíveis, pelo trabalho, pelo carinho de todos.. Estarei sempre torcendo por todos vocês!», anunciou, no Instagram.