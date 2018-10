Gonçalo Guedes e Rui Fonte para 'aportuguesar' Benfica do futuro

Rui Fonte e Gonçalo Guedes, jogadores do Benfica que militam na formação B, foram chamados por Jorge Jesus para integrarem a convocatória do jogo Benfica x Arouca desta noite, para a Taça da Liga. A chamada dos promissores activos encarnados tem como causa a rotação do plantel mas também a intenção de Jesus em analisar a matéria-prima disponível na equipa secundária.

Depois das palavras inequívocas de Luis Filipe Vieira, no sentido de dar primazia a uma maior aposta na introdução de talento jovem formado na Luz nos quadros do plantel principal, a nova chamada de Gonçalo Guedes (formado no clube) e a promoção de Rui Fonte (chegado ao Benfica em 2012/2013) poderão indicar que Jorge Jesus encara os dois jogadores como peças do puzzle encarnado num futuro próximo.

Recorde-se que Guedes, de apenas 18 anos, já alinhou com a camisola da equipa principal contra o Sporting da Covilhã (para a Taça de Portugal) e contra o Penafiel (para a Liga). Rui Fonte, de 24 anos, poderá hoje fazer a sua estreia pela formação A dos encarnados.

De realçar o facto do avançado português, irmão do central internacional José Fonte, é um dos melhores artilheiros da II Liga, com 14 tentos marcados em 18 jogos na competição - está actualmente em igualdade com Tozé Marreco, que também já assinou 14 golos.