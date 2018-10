Leão em «crise» não sabe o que é perder

Já passou um mês desde o último desaire dos leões. A 10 de Dezembro, o Sporting caía para a Liga Europa após uma derrota com o Chelsea por 3-1, na última jornada da Liga dos Campeões. Seguiu-se um empate com o Moreirense e daí para cá foi sempre a vencer, três jogos para o campeonato, dois na Taça de Portugal e outros dois na Taça da Liga.

Se olharmos com mais atenção vimos que os leões sofreram golos somente no primeiro jogo desta série, frente ao Vizela na Taça de Portugal, num jogo complicado que terminou em 2-3. A equipa de Marco Silva acertou em cheio nas redes adversárias em quinze ocasiões, com o Famalicão a ser o alvo mais visado com quatro golos.

Na Taça da Liga e com uma equipa composta maioritariamente por jogadores da equipa B, o Sporting foi a Guimarães vencer o Vitória por 0-2, terreno onde o plantel A havia perdido por 3-0 para o campeonato. O fim da crise começou a ser anunciado, após a vitória por 3-0 frente ao Estoril, mas o jogo seguinte trazia o maior desafio e que podia fazer tremer de novo a estabilidade leonina.

A partida era nada mais nada menos do que com o Sporting Braga, em jogo estava a disputa pelo terceiro lugar frente a uma equipa que somava por vitórias todos os encontros disputados em casa e que já havia derrotado entre outros o líder Benfica. A partida foi decidida na última jogada num livre superiormente executado pelo japonês Tanaka, que permitiu aos leões subirem ao pódio isolados.

Agora seguem-se mais cinco desafios, (três deles em casa) com um grau de dificuldade bastante acessível a mais vitórias, antes do grande derby frente ao Benfica marcado para o início de Fevereiro. Até lá Rio Ave, Académica e Arouca para o campeonato e Belenenses e Vitória Setúbal para a Taça da Liga, serão os adversários a enfrentar.