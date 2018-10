Ricardo Costa confirma o interesse do Sporting

O interesse não é recente e agora teve confirmação por parte do próprio jogador: Ricardo Costa admitiu que a cobiça do Sporting é real e que o clube de Alvalade terá já contactado o central, radicado actualmente no Qatar, abordando uma possível contratação do experiente defesa internacional.

Ricardo Costa, jogador do Al-Sailiya, assinou pelo clube árabe no Verão de 2014 mas já confessou que o seu futuro não passa pela competitividade dos países do Médio Oriente. «O Qatar é uma excelente ideia, mas não para mim neste momento», afirmou ontem na Gala do Centenário da Federação Portuguesa de Futebol.

«Existe algo. Falaram com pessoas próximas de mim que me transmitiram as ideias do Sporting», admitiu o antigo central de FC Porto e Valência (onde foi capitão). O interesse do Sporting não é novo, apesar dos desmentidos da direcção leonina sobre quaisquer alvos veiculados pela imprensa.