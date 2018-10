GP da Alemanha 2015 será em Hockenheim

Bernie Ecclestone anunciou que o “grande circo” da F1 visitará o circuito de Hockenheim, quando em Julho se deslocar à Alemanha.

“Será em Hockenheim. Temos um contrato estabelecido; temos apenas de corrigir os anos do contrato.”, afirmou Ecclestone. “Não poderá ser em Nürburgring porque não está lá ninguém."

Ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos anos, com o Hockenheimring e o Nürburgring a alternarem na recepção à prova alemã de F1, será Hockenheim, onde se correu em 2014, a receber também o grande prémio em 2015. Bernie Ecclestone não terá chegado a acordo com o traçado de Nürburgring, cujos novos proprietários enfrentam graves problemas financeiros.

Ecclestone revelou a sua incompreensão perante a situação do histórico traçado, uma vez que ele próprio tentara anteriormente adquirir Nürburgring, antes dos actuais donos terem feito uma oferta melhor, mas sem que agora consigam recolocar a pista no calendário mundial da F1.