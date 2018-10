Benfica cede: Fábio Cardoso junta-se a Rúben Pinto no Paços

Estão prolíficas as relações entre o Benfica e o Paços de Ferreira: depois da cedência do médio Rúben Pinto, o Benfica voltou a emprestar um jovem jogador formado na cantera da Luz. Fábio Cardoso, defesa central da formação B encarnada, será também jogador do Paços de Ferreira em regime de empréstimo.

O empréstimo do defesa de 20 anos, que tem sido titular indiscutível na equipa orientada por Hélder Cristovão, perdurará até final da temporada. Este é o segundo empréstimo feito pelo Benfica ao clube pacense, treinado por Paulo Fonseca.

O jogador despediu-se ontem do clube, deixando nas redes sociais uma mensagem de agradecimento ao Benfica e seus adeptos: «Hoje sem sombra de dúvidas é um dos dias mais difíceis da minha vida, foram nove anos maravilhosos a fazer parte desta grande família, deste grande clube, o meu BENFICA. Foi no Benfica que cresci como jogador mas, principalmente como homem, foi aqui que conheci pessoas extraordinárias, que partilhei momentos inesquecíveis. Partilhei o balneário com verdadeiros talentos e levo-os comigo. Ao Benfica agradeço tudo o que me ensinaram, tanto no futebol como na vida. Queria agradecer também aos adeptos do Sport Lisboa e Benfica pelo apoio incondicional que me deram em todos os momentos.»

Fábio Cardoso, natural de Águeda, vem de um percurso sólido na formação B da Luz, e, na última partida da Segunda Liga, brilhou diante do FC Porto B, com um bis que ajudou as águias a baterem, em casa, a oposição do Dragão (3-2).

* Video propriedade de BTV