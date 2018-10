Gil Vicente em redefinição na defesa: Cadú entra, Gladstone sai

Depois de uma primeira metade de campeonato a roçar o deplorável, o Gil Vicente, lanterna vermelha da Primeira Liga, aproveita o mercado de Janeiro para reorganizar o plantel e redefinir alternativas: na defesa as movimentações já começaram, com a vinda do central português Cadú, ex-Limassol, do Chipre.

O defesa central experiente de 33 anos, que já passara pelo Boavista e Paços de Ferreira, actuava nos cipriotas do AEL Limassol desde o arranque de 2014/2015, clube com o qual chegou a acordo para rescindir o vínculo e regressar a Portugal, desta vez para defender as cores da formação de Barcelos.

Desde 2006/2007 ao serviço do clube romeno, Cadú teve uma passagem fugaz pelo AEL, retornado agora a Portugal, cerca de sete anos depois de ter emigrado para a Roménia, onde, dada a estadia prolongada, acabou por adquirir passaporte romeno.

Cadú juntar-se-á a Pecks, Enza-Yamissi, dois habituais titulares do eixo defensivo gilistas, que não contará mais com Gladstone. O brasileiro, que chegou a integrar os quadros do Sporting, está de partida de Barcelos, tendo rescindindo por mútuo acordo o contrato que o ligava ao Gil Vicente. O central chegou no Verão de 2014 a Barcelos mas nunca foi opção regular para a equipa técnica.

Com a saída de Gladstone e a entrada de Cadú, a defesa gilista procura criar alternativas sólidas para atacar a segunda volta da Primeira Liga, com o claro objectivo de fugir à despromoção. O central experiente de 33 anos deverá ser o novo esteio da defensiva de Barcelos, dada a tarimba demonstrada no percurso pela Roménia: atingiu os 200 na Liga romena pelo Cluj, onde se sagrou por 3 vezes campeão nacional.