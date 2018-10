Gala das Quinas de Ouro - Passado recheado de talentos, presente risonho e futuro ambicioso

Em 2014, a Federação Portuguesa de Futebol completou um século de existência e com o objetivo de assinalar este marco histórico, entre os dias 13-15 realizou-se, no Estoril, um congresso, o Football Talks, que contou com inúmeras personalidades do mundo do desporto e a Gala das Quinas de Ouro, para distinguir as melhores personalidades futebolísticas do século XX.

De entre muitos membros que marcaram a história do futebol nacional, podemos destacar a presença de Rui Costa, Fernando Gomes, Vítor Baía, Luís Figo, José Mourinho, Pauleta, João Pinto, que na sua maioria foram unânimes e elegeram Cristiano Ronaldo, como o melhor jogador do século, ultrapassando o Rei Eusébio por apenas 1%.

O actual melhor jogador do mundo, não pode estar presente devido a motivos profissionais e foi Jorge Mendes que subiu ao palco para receber o prémio. Já no caso de Eusébio, depois de uma devida homenagem foi a sua esposa quem recebeu a Quina de Ouro.

Na lista a baixo, eis os premiados da noite na Gala das Quinas de Ouro:

Melhor 11 histórico (1922-1968) – Costa Pereira, Germano, Hilário, Vicente,

Virgílio, Coluna, Simões, Travassos, Matateu, Eusébio e Peyroteo



Melhor 11 contemporâneo (1969-2014) - Vítor Baía, Fernando Couto, João Pinto,

Ricardo Carvalho, Humberto Coelho, Chalana, Figo, Rui Costa, Cristiano Ronaldo,

Paulo Futre e Pauleta



Melhor 11 do século - Vítor Baía, Fernando Couto, Germano, Humberto Coelho,

Ricardo Carvalho, Coluna, Figo, Rui Costa, Ronaldo, Eusébio e Futre

Melhor jogador do século - Cristiano Ronaldo



Melhor jogadora do século - Carla Couto



Treinador do século - José Mourinho



Árbitro do século - Pedro Proença



Selecção do século - Mundial-66



Melhor jogador do século futsal – Ricardinho

Melhor jogadora do século futsal - Rita Martins



Melhor jogador do século futebol de praia - Madjer



Quinas de Platina – Eusébio





Quinas de Honra categoria clube - Liga Portuguesa de Futebol Profissional



Quinas de Honra categoria jogador - Luís Figo



Quinas de Honra categoria dirigente - Gilberto Madail



Quinas de Honra categoria treinador - Carlos Queiroz



Quinas de Honra categoria médico - Camacho Vieira

Uma gala emocionante, onde foram recordados os melhores dos melhores do século, que para além de conseguir realizar feitos históricos com o emblema de Portugal ao peito levam o nosso país até ao outro lado do mundo.