Rui Patrício e Fernando Santos entre as testemunhas de Marco Silva

A queixa do técnico está relacionada com as palavras duras que José Eduardo proferiu no final de 2014, acusando Marco Silva de ter «uma agenda própria que não tem nada a ver com o projecto do Sporting», com o intuito de demitir o presidente leonino, Bruno de Carvalho.

O treinador do Sporting conta com várias testemunhas onde se destacam para além de Rui Patrício e Fernando Santos, Joaquim Evangelista (Presidente do Sindicato de Jogadores), Carlos Pereira (Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol), o jornalista Carlos Daniel, o empresário Carlos Gonçalves e Tiago Ribeiro (Presidente da SAD do Estoril).