Penafiel x Porto na Primeira Liga

Da nossa parte é tudo! Muito obrigado por terem estado desse lado!

O FC Porto conseguiu dominar a primeira parte sem dificuldades, e esperava-se que na segunda, fosse aumentar ainda mais a sua vantagem.

Não foi isso que aconteceu, e o Penafiel conseguiu chegar ao 1-2 e poderia ter chegado ao empate, mas o terceiro golo da formação portista apenas veio para fechar as contas, e terminar com as aspirações do Penafiel.

Termina o encontro! 1-3, vence o FC Porto!

3 minutos de compensação!

85' Um autêntico campo de batatas! Impossível criar uma jogada colectiva.

82' Substituição: Sai Jackson Martínez, entra Adrián.

81' Tello a passar por dois defesas penafidelenses, e depois, frente a Tiago Rocha, a atirar à figura. Grande iniciativa individual!

78' Vitor Bruno a chocar contra os painéis de publicidade, e a ficar bastante queixoso.

72' Substituição: Sai Grilo, Entra Guedes

Substituição: Sai João Martins, entra Aldair

63' Substituição: Sai Casemiro, entra Evandro.

Após cruzamento de Jackson, grande confusão junto ao 2º poste. A bola a sobrar para Óliver que encosta para golo.

61' GOLOOOOO! É GOLOOO DO PORTO! 3-1!!!!

58' O Penafiel vai tentando chegar ao empate..

Substituição: Sai Bura, Entra Nuno Henrique

53' Substituição: Sai Quaresma, Entra Marcano

Após grande confusão na área, a bola a chegar ao pés de Rabiola que em força, desviou de Fabiano.

49' GOLOOOO! PENAFIEL!!!!!

Livre perigoso a favor do Penafiel!

48' Cartão amarelo para Danilo!

46' Cruzamento de André Fontes, e João Martins a cabecear para as mãos de Fabiano.

Vai ser quase impossível construir qualquer jogada que seja. O relvado está completamente encharcado.

45' Arranca a Segunda parte!

Não há mexidas, para a segunda parte.

O FC Porto tem o jogo completamente dominado. O Penafiel apenas conseguiu sair para o ataque meia dúzia de vezes, mas nunca sem criar uma situação perigosa, apenas dois remates, nenhum deles preocupante para Fabiano.

Se a formação portista souber gerir da melhor forma este resultado, poderá facilmente mantê-la, ou até aumentá-la.

Claramente, o mais difícil de gerir, vai ser o desgaste contínuo do relvado, devido à forte chuva que vai caindo em Penafiel.

45' TEMPO DE INTERVALO!

44' Situação de perigo, após atraso de Maicon, e Fabiano a ter de mandar para canto, para evitar males maiores.

41' Cruzamento de Quaresma, vindo da esquerda, e Jackson a dar de calcanhar. Teria sido um grande golo!

40' Cartão amarelo para Dani!

Fica a ideia que o 1º golo do FC Porto, foi em posição irregular.

Ricardo Quaresma a rematar muito junto ao poste esquerdo da baliza defendida por Tiago Rocha

37' O FC Porto agora, apenas precisa de gerir da melhor forma, este resultado.

Óliver a centrar rasteiro na direita, para Jackson Martínez encostar para o segundo.

33' GOLOOOOO! PORTO! ESTÁ FEITO O SEGUNDO!

Casemiro a picar a bola por cima do guardião do Penafiel, e Herrera para confirmar que a bola entrava mesmo, empurrou-a para golo.

30' GOLOOOOOOOO, GOLOOOOO! PORTO!!!!

28' O Porto vai dominado o jogo, mas sem criar grande oportunidades.

23' O relvado vai piorando à medida que os minutos vão passando.

20' Cartão amarelo para Casemiro!

A bola a embater num defesa do Penafiel, e a sair para canto.

16' Livre perigoso a favor do FC Porto

11' O Penafiel a tentar lançar o contra-ataque, mas Fabiano a cortar para fora.

8' Após uma triangulação à entrada da área portista, Rafa rematou distanciado dos postes de Fabiano.

O relvado está muito molhado, o que o torna bastante rápido.

7' Casemiro a rematar de longe, a bola passa ao lado.

6' Tello a passar por dois jogadores, e depois a rematar contra Bura, que deu o corpo, para evitar que a bola chegasse à baliza.

Uma casa bem composta, esta noite, em Penafiel.

3' Sai o primeiro remate, por parte do Penafiel! Foi João Martins, mas a bola passou ligeiramente desviada.

JÁ HÁ JOGO, EM PENAFIEL!

20:11. Já estão em campo, as 3 equipas!

20:00. A 15 minutos do pontapé de saída, as equipas ainda vão aquecendo.

19:47. Enquanto que o FC Porto tem ainda, sentados no banco: Andrés Fernández, Marcano, Ricardo Pereira, Campaña, Evandro, Quintero e Adrián.

19:47. A equipa da casa, tem no banco: Lucas, Henrique, Aldair, Nélson Lenho, Bruninho, Romeu Ribeiro e Guedes.

19:45. Quanto à formação portista, vai jogar de início com: Fabiano; Danilo, Maicon, Martins Indi e Alex Sandro; Herrera, Casemiro e Óliver; Quaresma, Tello e Jackson Martínez.

19:45. A formação penafidelense vai alinhar com: Tiago Rocha; Dani, Pedro Ribeiro, Bura e Paulo Grilo; Rafa, Ferreira e João Martins; André Fontes, Vítor Bruno e Rabiola.

19:44. Já são conhecidos os onzes que vão entrar de início!

18:50. Chovem copiosa e intensamente em Penafiel, e o relvado do Municipal 25 de Abril começa a dar sinais de fadiga. A quantidade de água acumulada poderá deixar o relvado longe das condições ideais para a prática de futebol.

18:40. Aqui ficam os prováveis onzes do Penafiel x FC Porto.

18:25. No FC Porto o grande ausente é Yacine Brahimi, internacional argelino que viajou para disputar a CAN, desfalcando o Porto no meio-campo criativo. No Penafiel as baixas são muitas: Haghighi está ao serviço da selecção iraniana, o colombiano Quiñones está fora dos convocados (lembramos que foi cedido pelo Porto), Tony estará cumprindo um jogo de castigo, assim como Mbala e Coelho.

18:10. Julen Lopetegui elogiou, na antevisão da partida, a dinâmica e a organização defensiva duriense: «Máxima dificuldade contra uma equipa, que tem uma boa dinâmica, bastante organizada e que dificulta ao máximo no seu estádio, onde tem conseguido bons resultados, pelo que espero um jogo com muitas dificuldades. Será necessário fazer o melhor possível para conquistar os três pontos», afirmou o técnico basco.

17:50. Rui Quinta, técnico do Penafiel, garantiu que a equipa jogará pelos três pontos: «O facto de termos alguns jogadores ausentes pode ser uma almofada de conforto, mas não vamos agarrar a isso. Vamos jogar, vamos valorizar aquilo que somos, aquilo que temos e tentar conquistar pontos. Vamos para todos os jogos com o objectivo de garantir os três pontos», afirmou, apesar das baixas de vulto, como o guardião titular, o iraniano Haghighi.

17:35. A última vez que o Penafiel roubou pontos ao FC Porto foi na temporada de 1990/1991, novamente um empate registado no reduto do Penafiel, e novamente pelo resultado de 0-0. A partir daí, seguiram-se seis triunfos do Porto consecutivos, para a liga, com o último triunfo a registar-se na temporada de 2005/2006, na última presença dos durienses na Primeira Liga - vitória portista por 0-1 em Penafiel, com golo de Adriano.

17:20. Penafiel x FC Porto de hoje será a vigésima quinta partida entre as duas equipas no âmbito do campeonato português: nunca na História foi o Penafiel capaz de bater a oposição do FC Porto. O melhor que os durienses conseguiram foi o empate, tendo obtido três empates nas primeiras três ocasiões em que defrontaram os Dragões para o campenato (entre 1980 e 1982). O quarto empate registou-se na temporada de 1987/1988 (0-0 em Penafiel).

17:05. Se o FC Porto tem tido um registo regular de golos nas partidas fora de casa, o Penafiel tem demonstrado uma fraquíssima competência defensiva sempre que actua no Municipal 25 de Abril: a formação duriense já sofreu 20 golos no campeonato em jogos disputados na sua casa. Para piorar as probabilidades do Penafiel de triunfar, a formação tem várias baixas para a partida desta noite.

16:50. O FC Porto já perdeu seis pontos durantes este campeonato em deslocações (três empates fora de casa) mas foi em casa que registou a única derrota nesta Primeira Liga. O FC Porto é a única equipa que ainda não perdeu fora de casa, algo que já aconteceu até ao Benfica, outra das equipas que apenas tem uma derrota nesta liga - de relembrar que, em jogos fora, o Porto marcou sempre.

16:30. O FC Porto tem estado tremendamente goleador na Liga: nas últimas 3 jornadas os portistas marcaram 12 golos, goleando o Vitória de Setúbal (4-0), o Gil Vicente (1-5) e o Belenenses (3-0). O FC Porto leva 5 vitórias em todas as provas domésticas, e caso ganhe hoje, alcança a sua melhor tirada de vitórias sucessivas nesta temporada. O Penafiel não vence desde a 13ª jornada, altura em que bateu em casa o Nacional por 2-1.

16:20. O FC Porto apenas foi derrotado por uma vez na Liga: precisamente contra o Benfica, no estádio do Dragão. Com quatro empates já averbados (Vitória de Guimarães, Boavista, Sporting e Estoril) o Porto segue como o melhor ataque da Primeira Liga, com 39 golos e a segunda defesa mais competente, com 8 golos concedidos. Jackson Martínez é o homem do momento: artilheiro-mor da prova, com 13 golos assinados.

16:10. O Penafiel tem atravessado este campeonato com claras dificuldades típicas de uma equipa recém-promovida: conta já com onze derrotas na Liga e, de forma destacada, com o pior registo defensivo da prova, trinte e dois golos sofridos. Com apenas três triunfos até agora, o Penafiel vai no seu segundo treinador da época (Rui Quinta substituiu Ricardo Chéu) e apenas tem dois pontos de avançado sobre o Gil, último classificado com 9 pontos.

15:55. O FC Porto continua na perseguição ao rival Benfica, o líder do campeonato, que permanece com seis pontos de vantagem, depois da vitória forasteira conseguida em pleno Estádio do Dragão, com dois golos de autoria de Lima, à passagem da jornada 13 da Primeira Liga. O Porto não mais cedeu pontos na Liga desde que perdeu 0-2 com o Benfica e espera um tropeção dos encarnados para diminuir a distância.

15:45. Seja bem-vindo à transmissão da partida Penafiel x FC Porto, jogo referente à 17ª jornada da Primeira Liga. O jogo terá lugar no Estádio Municipal 25 de Abril, às 20:15 horas - acompanhe com Vavel Portugal o minuto a minuto do jogo, e grátis.