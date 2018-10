Martin Odegaard: o prodígio norueguês que todos perseguem

Martin Odegaard tem 16 anos feitos recentemente e é a principal promessa do futebol internacional. Clubes como o Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Southampton e Ajax, já demonstraram o seu interesse e diz-se que estará perto de assinar pelos "Merengues". No entanto, Michael Laudrup, antigo internacional dinamarquês e ex-jogador do Real afirmou: «não estou certo que [Odegaard] tenha tomado a melhor decisão, ele tem apenas 16, não posso imaginar que jogue. Se fosse meu filho, eu simplesmente mandava-o para a Holanda.»

A Noruega, com apenas cinco milhões de habitantes, quase nunca foi um país exportador de talentos, com excepção na equipa que se qualificou para o mundial dos E.U.A. em 1994 e em que pontificavam jogadores como Rune Bratseth, Stig Bjornebye ou Oyvind Leonhardsen. Mais recentemente Azar Karadas, que foi campeão pelo Benfica, John Carew e John Arne Riise.

No dia 13 de outubro de 2014, tornou-se o jogador mais jovem a entrar em campo numa partida das eliminatórias do Campeonato da Europa, com 15 anos. Karl-Heinz Rummenigge, director-executivo do Bayern Munique, acha que Odegaard vai escolher o seu clube na próxima semana: «em Dezembro, Odegaard treinou-se connosco sob as ordens de Pep Guardiola. Adoraríamos tê-lo connosco, achamos que ele é um talento fora do comum. Acho que na próxima semana ele vai tomar uma decisão final». Começou no Stromsgodset e começou a treinar com a equipa principal em 2013, aos 14 anos de idade.

Aos 15 anos, num encontro com o Aalesunds FK, tornou-se o jogador mais jovem a entrar em campo na história do Campeonato Norueguês e no dia 27 de agosto estreou-se pela selecção A da Noruega tornando-se no jogador mais jovem a ser internacional, recorde que datava de 1910. No dia 8 de janeiro treinou com o Real Madrid e Cristiano Ronaldo foi muito elogioso para com o jovem: «é um bom jogador, ainda muito jovem. Tem um grande futuro pela frente, é preciso dar-lhe tempo para aprender, mas vejo muito potencial nele. Tem um bom pé esquerdo».

Odegaard joga no meio campo mas também pode jogar em outras posições, como foi o caso no jogo contra o IK Start onde atuou no lado direito do ataque, tendo feito as três assistências para os três golos da equipa, na vitória por 3-2. Na sua vida pessoal Odegaard é filho do ex-jogador Hans Erik Odegaard, que também jogava como meio-campista pelo Stromsgodset, e frequentou a lower secondary school. O seu idolo no futebol é Lionel Messi e é fã do Liverpool.

Em termos futebolisticos é considerado um meio-campista extremamente dotado que tem uma grande visão de jogo. Quando joga atrás de um avançado é mortifero e demonstra grande inteligência com e sem bola. O seu corpo pequeno permite-lhe ganhar lances a jogadores mais largos que ele com relativa facilidade. Possui uma boa capacidade de finta, sabe como se deve movimentar no terreno de jogo, possui uma excelente capacidade de passe, seja curto ou longo e apresenta uma enorme competência na finalização.

Para além destas caraterísticas Martin Odegaard possui uma boa capacidade de controlo da bola, é um jogador bastante veloz, apresenta uma excelente capacidade de criatividade, é dono de um excelente sentido posicional e nunca dá um lance ou uma bola como perdidas. Se é verdade que as comparações a Messi ou a qualquer outro baixinho futebolisticamente semelhante são naturais e inevitáveis pela estatura, constituição física e mesmo pelo facto de serem dois prodígios, ambos à sua maneira, é igualmente correcto dizer e salientar que Martin Odegaard é diferente de qualquer outra semente originária da Noruega, moldando-se como um jogador veloz, muito inteligente e rápido a executar tarefas, além de mostrar automatismos extraordinários para alguém que nasceu em 1998.