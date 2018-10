Renascimento iminente de «El Niño»?

Conseguirá Fernando Torres renascer no seu regresso a casa e apresentar uma qualidade exibicional semelhante à dos seus tempos áureos? Depois da notável exibição no Bernabéu - onde Torres para além de ter apontado dois golos de belo efeito, soube segurar inteligentemente a bola e agitar a defesa merengue, dando profundidade ao ataque rojiblanco - a pergunta assolou o mundo do futebol, que assistiu incrédulo à fantástica exibição do carismático avançado espanhol. Maravilhosamente servido por Antoine Griezmann nos dois tentos, Torres aproveitou em ambas as ocasiões (nunca marcara no Bernabéu) os erros da defesa merengue que se encontrou desinspirada ao longo da partida de quinta-feira, elevando para 93 o número de golos apontados com a camisola do Atleti ao peito.

Resta saber se daqui em diante, «El Niño» será capaz de alcançar uma qualidade exibicional relativamente semelhante à registada na passada quinta-feira. Se assim for, Torres poderá tornar-se novamente num avançado de grande qualidade à escala mundial, ainda que a sua veterania esteja cada vez mais a consumar-se.

No entanto, só o tempo, assim como a aposta regular de Diego Simeone nos seus serviços, o dirá. Para já o técnico argentino de 44 anos, garantiu hoje em conferência de imprensa na antevisão da partida frente ao Granada, a titularidade de Torres ao lado de recuperado Mario Mandžukić, que por ter estado com febre falhou a visita ao Santiago Bernabéu, facto que permitiu a Torres a brilhante exibição protagonizada no último encontro.

«Amanhã vão jogar os dois juntos (Torres e Mandžukić). Tentaremos alcançar essa potência ofensiva que nos dá a qualidade dos dois juntos» frisou Diego Simeone em conferência de imprensa. A inclusão de Torres com vista à recepção ao Granada, deverá implicar a ausência de Griezmann do alinhamento inicial.