Jogo Marítimo x Benfica na Primeira Liga

90+3'. Apito final.

90'. Dois minutos de descontos para se jogar nos Barreiros.

89'. Talisca entra de forma totalmente tresloucada: segundo amarelo e consequente vermelho.

86'. Eliseu descobriu Salvio, este fintou para dentro mas rematou em arco...para fora.

82'. Substituição na formação do Marítimo: Entra Vidales e sai Xavier.

81'. Rúben Ferreira cruzou com perigo...Edgar Costa cabeceou bem mas a bola passou ao lado do poste.

79'. Substituição na formação do Benfica: Entra Derley e sai Jonas.

72'. Total controlo do jogo por parte do Benfica.

68'. Substituição na formação do Benfica: Entra Pizzi e sai Lima.

68'. Rúben Ferreira dispara o livre mas a bola passa ao lado do poste mais próximo.

64'. Goooooolooooooo do Benfica!!! Jonas picou a bola com requinte e fez com que Salvio penetrasse na área, servindo Lima para o golo!!!

61'. Xavier surge na ala, centra com peso e medida mas o remate de Egar Costar sai para o espaço.

60'. Substituição na formação do Marítimo: Entra Fransérgio e sai Bruno Gallo.

60'. Substituição na formação do Marítimo: Entra Edgar Costa e sai Fernando Ferreira.

60'. Grande tiro de Danilo Pereira...Júlio César afasta a bola em pleno ar e esta ainda beija a barra!

58'. Gooooolooooo do Benfica!!! Salvio, com um ângulo complicado, remata perto da trave e engana Sá!!! Excelente passe de Jonas, grande visão de jogo!

55'. Ola John já fez uma assistência e marcou um golo: boa exibição do holandês.

53'. Gooooolooooo do Benfica!!! Talisca colocou um passe rasteiro que apanhou Ola John a isolar-se, este picou sobre Sá e fez golo com classe e tranquilidade!!!

51'. Tenta o Marítimo ser mais afoito, tentando penetrar pela defensiva do Benfica.

46'. Roda de novo a bola nos Barreiros.

Segundo tempo

18:51. Primeiro tempo de total domínio do Benfica, com um excelente golo de Salvio a passe brilhante do recém-entrado Ola John. O Marítimo tem tido constrangimentos enormes para apoquentar o Benfica, e os encarnados, apoiados num carrossel ofensivo cheio de dinâmica, têm levado a sua avante. Lima tem estado muito móvel, assim como Jonas e Ola John.

45'. Intervalo nos Barreiros.

44'. Talisca cometeu nova falta para cartão amarelo, pisou ostensivamente o oponente: deveria ter ido para a rua.

42'. O Marítimo não tem linhas de passe e os seus avançados estão sempre cobertos pela armadilha do fora-de-jogo.

40'. Patrick Bauer corta na perfeição o centro perigoso de Ola John.

35'. John atacou pelo flanco, passou para Jonas, este trocou com Talisca e acabou na cara do guarda-redes...mas preferiu novo passe...e desperdiçou a jogada!

32'. Ola John flectiu para dentro, fintou e colocou a bola em Talisca, que, no corredor central, rematou...mas para as bancadas.

30'. Jonas pedia a bola na área mas Salvio disparou sem ângulo e sem ver o colega: remate sem perigo.

28'. Falta dura de Talisca, parando a saída de bola do Marítimo: cartão amarelo bem mostrado.

26'. Acalma o jogo agora, Benfica na frente do marcador e a controlar as operações.

20'. Maazou aparece finalmente: remata ao lado, primeiro aviso do possante ponta-de-lança.

19'. Péssima marcação da defesa maritimista, buraco enorme no centro da defesa permitiu a perfuração de Salvio.

19'. Gooooolooooo do Benfica!!! Passe magistral de Ola John, pelo ar, Salvio recebeu com classe e finalizou sem dificuldade, que pura qualidade técnica!!!

18'. Maazou alheado da partida até agora, perdido nas movimentações da defesa do Benfica.

16'. Remate em arco de Jonas, grande estirada de Sá, bela defesa do guardião português! Canto para os encarnados.

15'. Substituição na formação do Benfica: Entra Ola John e sai o lesionado Gaitán.

14'. Jonas derrubado perto da área por Bruno Gallo: livre directo que pode levar perigo às redes de Sá.

13'. Gaitán estende-se no chão e parece estar fora da partida: Ola John aquece e parece que irá entrar em campo mesmo.

11'. Alex Soares cobre os movimentos de Talisca e Maazou e Xavier pressionam os centrais do Benfica: bom plano do Marítimo.

10'. Xavier ganhou na finta e fugiu pelo meio mas Luisão empurrou o jogador maritimista: falta assinalada.

8'. Jogo ainda sem oportunidades de golo mas com um ritmo alto, muita luta no centro do terreno.

6'. Gaitán centra a meia altura, Lima remata de primeira mas a bola vai para as mãos de Sá.

3'. Canto para o Marítimo após corte de Jardel.

1'. Roda a bola no Caldeirão, estádio cheio e bom ambiente!

Apito inicial

17:50. Já são conhecidos os onze titulares deste Marítimo x Benfica. Confirma-se a titularidade de José Sá nos maritimistas; No Benfica, Luisão faz o seu jogo 440 com a camisola das águias.

- Júlio César; Maxi Pereira, Luisão, Jardel e Eliseu; Samaris, Talisca, Gaitán e Salvio; Lima e Jonas

- José Sá; João Diogo, Kaj Ramsteijn, Patrick Bauer e Rúben Ferreira; Danilo Pereira, Fernando Ferreira, Alex Soares e Bruno Gallo; Maazou e Xavier.

17:25. No Marítimo, o internacional jovem José Sá deverá ocupar a baliza; Danilo Pereira comandará as operações a meio-campo, com Alex Soares a pensar o jogo atacante; Maazou será o avançado apontado à baliza de Júlio César.

17:00. Salvio deverá saltar para o lado direito do ataque do Benfica, relegando Ola John para o banco - apesar do holandês estar em bom plano, a recuperação de Salvio está completa e o seu ritmo de jogo está cada vez melhor, logo, o argentino deverá acompanhar Gaitán nos corredores laterais do Benfica.

16:20. Esta será a primeira vez que Leonel Pontes irá enfrentar o Benfica enquanto treinador principal. O técnico luso vive a sua primeira temporada como treinador principal, depois de ter abandonado o cargo de adjunto de Paulo Bento na selecção nacional, após o Mundial 2014.

16:05. Jorge Jesus deixou antever um duelo difícil e pediu o apoio dos adeptos benfiquistas: «Vai ser um jogo extremamente complicado, mas o Benfica tem obrigação de ter argumentos para corresponder às dificuldades que o jogo possa colocar. Estou esperançado que os imensos benfiquistas na Madeira nos possam ajudar, tem sido habitual termos uma falange de apoio muito forte ao longo dos anos e isso pode deixar a equipa mais confortável», afirmou na antevisão.

15:55. Leonel Pontes deixou elogios ao colectivo do Benfica e avisou que os encarnados são um perigo letal nas bolas paradas: «O Benfica vale pelo seu todo. Tem um ponto em que é muito forte, que são as bolas paradas. Espero que a equipa de arbitragem esteja atenta aos bloqueios e às faltas que são feitas mesmo a atacar. É uma equipa que utiliza muitos os duelos para ganhar vantagem. O Benfica é uma equipa que faz muitas faltas», afirmou Pontes na antevisão da partida.

15:40. O Marítimo tem baixas de vulto para a partida de hoje: Salin não recuperou e dará lugar a José Sá ou Wellington. Por lesão ficaram de fora o avançado brasileiro Dyego Sousa e o defesa Igor Rossi. Vidales, médio peruano, saltou para os eleitos de Leonel Pontes e poderá actuar a titular esta tarde. O ataque deverá ficar entregue a Maazou, atacante que leva 9 golos na Liga, os mesmos que Talisca.

15:30. Luisão deverá voltar aos titulares, depois de ter recuperado de uma lesão surgida em Dezembro de 2014. César deverá assim voltar para o banco de suplentes. A subida de forma de Cristante poderá valer ao italiano nova titularidade, mas será previsível que Talisca forme dupla com Samaris no centro do terreno e Jonas acompanhe Lima no ataque.

15:15. Nos últimos dez anos o Benfica já protagonizou duas grandes goleadas nas deslocações aos Barreiros, em jogos para o campeonato: em 2008, o Benfica humilhou com estrondo o Marítimo, vencendo por 0-6, com golos de Reyes, Suazo (2), Luisão e Nuno Gomes (2). Depois, em 2010, já com Jorge Jesus ao leme, os encarnados bateram nos Barreiros o Marítimo por 0-5 com golos de Saviola, Maxi, Cardozo, Luisão e auto-golo de Roberto Sousa.

15:10. Realizaram-se 68 jogos para a liga portuguesa entre Benfica e Marítimo: o Benfica venceu 44 dessas partidas restando apenas oito vitórias do Marítimo, sete das quais obtidas nos Barreiros. Nos últimos dez anos, em jogos do campeonato, o Marítimo apenas foi capaz de vencer as águias por uma ocasião, ocorrida na temporada 2013/2014. O domínio encarnado tem sido claro.

14:55. Na última partida disputada para a Liga no território do Marítimo, o Benfica perdeu por 2-1, logo na abertura do campeonato da época passada. Na jornada inaugural, o Marítimo bateu o Benfica, ainda com a liderança técnica de Pedro Martins. Em 2009/2010, na época de estreia de Jorge Jesus nos encarnados, o Benfica e o Marítimo tinham-se já encontrado na jornada 1: na Luz, o Benfica não foi além de um empate 1-1.

14:45. O Benfica vem de uma série espectacular de oito triunfos consecutivos para a Liga, não cedendo pontos desde que foi derrotado em Braga, na jornada 8. Além dessa invencibilidade interna, o Benfica não concede golos há já seis jogos - precisamente na última vez que se deslocou à Madeira. Edgar Abreu marcou o último golo sofrido pelo Benfica no jogo da Choupana, na jornada 10 (vitória encarnada de 1-2).

14:30. O Marítimo vem de uma eliminação na Taça de Portugal, logo às mãos do rival Nacional da Madeira; para a Liga, os Leões da Madeira vêm de um empate a zeros contra o Rio Ave, fora, mas na jornada 15 conseguiram bater com eficácia o SC Braga, por 2-1, nos Barreiros - os arsenalistas são a única equipa portuguesa a ter obtido a proeza de bater o Benfica nesta temporada (por duas ocasiões até).

14:20. O Marítimo concentra a sua força precisamente em jogos jogados nos Barreiros: na Liga, os insulares apenas venceram fora por uma isolada ocasião, contra o Gil Vicente, 1-2, à passagem da jornada 3. O registo do Marítimo em casa é muito forte e regular: apenas por uma vez os madeirenses orientados por Leonel Pontes foram derrotados nos Barreiros - foi o Moreirense, na jornada 9, a levar os três pontos.

14:10. O Benfica segue na frente da Liga com apenas uma derrota, ditada pelo SC Braga, na Pedreira. A equipa da Luz é a melhor defesa do campeonato, com sete golos concedidos, e segue com o segundo melhor ataque da prova: 37 golos marcados contra os 21 assinados pelos insulares. De registar que o Marítimo sofreu praticamente o triplo dos golos do Benfica até agora (20).

13:55. Este será o jogo número 300 de Jorge Jesus à frente dos destinos técnicos do Benfica. A partida também se reveste de grande importância para o central capitão Luisão, que, ao actuar esta tarde nos Barreiros, irá completar 440 jogos com a camisola do Benfica, igualando a marca de jogos do mítico e eterno símbolo do clube, Eusébio da Silva Ferreira.

13:45. O Benfica segue como líder do campeonato mas terá de suar para manter a distância de seis pontos para o rival perseguidor, o FC Porto, que ontem deslocou-se a Penafiel para bater os durienses por 1-3 com golos de Jackson Martínez, Herrera e Óliver. A pressão está hoje do lado dos encarnados que viajam à Madeira para defrontar o Marítimo, décimo classificado da Primeira Liga.

13:35. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Marítimo x Benfica, referente à 17ª jornada da Primeira Liga. Siga o minuto a minuto desta partida, que ocorrerá às 18 horas no Estádio dos Barreiros - não perca o melhor do futebol português, grátis , em Vavel Portugal.