Sporting x Rio Ave  na Primeira Liga

Com este triunfo os leões regressam ao terceiro lugar e somam o oitavo jogo sempre a vencer, o nono sem derrotas. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão . Continuem acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

O Rio Ave reduziu logo após o 3-1 e deixou o resultado incerto até quase ao fim. E quase porque Tanaka saiu mais uma vez do banco para fazer golo já em cima do minuto 90'.

Segunda parte de grande futebol em Alvalade. O Sporting voltou dos balneários dominador e a ter várias oportunidades para marcar, que se matrializaram com os golos de Montero e João Mário.

FINAL DO JOGO! VITÓRIA DO SPORTING POR 4-2, SOBRE O RIO AVE!

90' Vão jogar-se mais três minutos.

89' GOOLLLOOO DO SPORTING!!! Passe de William Carvalho e Tanaka tira Tarantini da frente e remata para o fundo das redes.

89' Carlos Mané só com Cássio pela frente permite a defesa ao brasileiro.

87' Nani de muito longe arrisca o remate que sai ao lado.

85' Substituição no Rio Ave, saiu Nelson Monte e entra Esmael.

82' Alteração no Sporting, saiu Montero e entra Tanaka.

81' Del Valle remata para defesa segura de Rui Patrício.

80' Pedro Moreira sozinho na área falha o pontapé numa clara situação de golo.

76' Montero atira novamente de fora da área, mas a bola passa por cima da baliza.

73' Tarantini quase empata a partida, mas o remate sai ao lado.

70' Vinte minutos para o fim e que grande segunda parte em Alvalade. O Sporting muito melhor a dominar por completo e a ter claras ocasiões para marcar, mas o Rio Ave não baixa os braços, vamos ter jogo até ao fim.

68' GOOOLLLOOO DO RIO AVE!!! Hassan de primeira aproveita uma bola perdida na área e reduz a desvantagem. Grande golo.

66' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Cruzamento de Nani e João Mário de cabeça a marcar, numa jogada que começa com um túnel de Gauld a Ukra.

65' Substituição no Rio Ave, saiu Wakaso e entra Pedro Moreira.

64' Alteração no Sporting, saiu André Martins e entra Ryan Gauld.

61' Cartão amarelo para Wakaso também por protestos.

59' Cartão amarelo para Nelson Monte por protestos sobre uma eventual falta de Montero sobre si.

59' GOOOLLLLOOO DO SPORTING!!! Cruzamento milimétrico de Jefferson e Montero de primeira a encostar para o golo.

57' Cartão amarelo para Montero por derrubar Nelson Monte na área vilacondense.

55' Que pressão do Sporting! Agora é Carlos Mané que tenta em jeito e a bola passa muito perto do poste.

54' Na sequência do canto Paulo Oliveira atira de cabeça e Lionn em cima da linha evita o golo.

54' Grande remate de Montero e uma enorme defesa de Cássio para canto.

51' Agora é Montero na sequência de um canto ao segundo poste, que atira por cima.

50' Remate de Nani que desvia em Tarantini e Cássio com o pé evita o golo.

46' Cruzamento de João Mário, mas Montero não chega por pouco de cabeça.

Alteração no Sporting ao intervalo, saiu Carrillo e entra Carlos Mané.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O SPORTING!

No entanto os vilacondenses num rápido contra-ataque conduzido pelos dois suspeitos do costume empatou, Ukra assistiu Del Valle e este bateu Rui Patrício. O Sporting precisa de imprimir mais velocidade ao seu jogo e não deixar tanto espaço nas laterais, se quiser levar de vencida esta perigosa equipa do Rio Ave.

A equipa leonina chegou ao golo por Nani na marcação de uma grande penalidade, que levou a muitos protestos de jogadores e equipa técnica do Rio Ave, mas o certo é que Prince agarra mesmo a camisola de Montero.

Primeira parte com o Rio Ave a dar muito que fazer ao Sporting. Del Valle e Ukra têm sido duas setas apontadas à baliza dos leões, a contrastar com a pouca produtividade de Nani e Carrillo.

INTERVALO DO JOGO! SPORTING E RIO AVE EMPATAM A UM GOLO!

44' Remate de Del Valle com a bola a sair ao lado.

42' Diego Lopes bate forte, mas a bola sai muito por cima da baliza.

41' Cartão amarelo para Paulo Oliveira por rasteirar Diego Lopes. Livre frontal e muito perigoso para a baliza leonina.

38' GOOOLLLOOO DO RIO AVE!!! Contra-ataque rapidíssimo com Ukra a servir Del Valle que na cara de Rui Patrício atira para o golo.

29' GOOOLLLLOOO DO SPORTING!!! Nani engana Cássio e inaugura o marcador.

27' Grande penalidade para o Sporting! Prince agarra Montero pela camisola. Tarantini e Diego Lopes viram cartão amarelo por protestos.

27' Pontapé de longe de Montero para defesa de Cássio.

25' Na sequência do canto, Tarantini atira de cabeça por cima da baliza.

24' Quase marca o Rio Ave! Cruzamento de Hassan e Jefferson na pequena desvia a bola de Tarantini, que só tinha de empurrar para dentro.

20' Com vinte minutos já disputados nenhuma das equipas consegue assumir o controlo das operações, e oportunidades de golo ainda não se viram. A chuva essa vai caíndo com intensidade.

10' Dez minutos de jogo com o Rio Ave a querer jogar em todo o campo, com Del Valle a ser o mais activo.

3' Arrancada de Cédric pelo centro do terreno e de fora da área a rematar forte para defesa a punhos de Cássio.

INÍCIO DO JOGO, SAIU O RIO AVE!

20:12. Entram as equipas no relvado com o trio de arbitragem na frente.

20:00. Finalizado o aquecimento, as equipas regressam ao balneário para daqui a pouco voltarem para o começo do encontro.

19:50. As duas formações já vão aquecendo no relvado, com as bancadas muito despidas de público.

19:45. O técnico Pedro Martins tem no banco, Ederson, Nuno Lopes, Boateng, Abalo, Pedro Moreira, Bressan e Esmael.

19:40. No banco de suplentes do Sporting vão estar, Marcelo, Naby Sarr, Jonathan Silva, Esgaio, Ryan Gauld, Carlos Mané e Tanaka.

19:35. O Rio Ave joga com, Cássio na baliza, a defesa com Lionn, Prince, Nelson Monte e Zeegelar, no meio-campo Tarantini, Diego Lopes e Wakaso e na frente Ukra, Hassan e Del Valle.

19:33. O Sporting vai alinhar com, Rui Patrício na baliza, a defesa com Jefferson, Paulo Oliveira, Tobias Figueiredo e Cédric, no meio-campo William Carvalho, João Mário e André Martins e no ataque Nani, Carrillo e Montero.

19:30. Os guarda-redes das duas equipas entram no relvado para os exercícios de aquecimento.

19:20. O Rio Ave não perde em Alvalade há duas épocas. O ano passado a formação nortenha empatou a uma bola e na temporada anterior venceu por 0-1, com um golo de Edimar.

19:00. Marco Silva vai tentar hoje vencer o Rio Ave. Enquanto técnico do Estoril foi derrotado nos dois jogos que disputou com a equipa vilacondense.

17:40. Do lado do Sporting e face aos castigos de 2 homens a meio-campo revolução será a palavra de ordem. Montero deverá ir a jogo, não só para fazer companhia a Tanaka na frente, mas também para dar o devido apoio aos dois homens na frente da defesa. No centro da defesa, Maurício também está de castigo e é esperado que seja Tobias Figueiredo a ocupar o seu lugar.

17:30. Quanto aos onzes prováveis, do lado do Rio Ave e face às lesões de Roderick, Renato Santos, André Villas Boas e Jony, é esperado que Pedro Martins acabe por jogar à defesa, contudo é esperado que Bressan, Ukra e Hassan estejam na frente do ataque da equipa de Vila do Conde.

17:20. No que à antevisão da partida diz respeito, é sabido que o Sporting está em Blackout e não fala à imprensa, já Pedro Martins reconheceu o favoritismo da equipa da casa. Para o técnico vila-condense, o passado é passado e é lá que deve pertencer «O passado é passado e acima de tudo o que interessa é o presente e o futuro. O Sporting é uma grande equipa, mas contamos amealhar pontos, porque o passado, só por si, não garante que, se não estivermos a um bom nível, possamos conseguir um bom resultado.»

17:15. O jogo desta noite fica marcado pelas ausências de Adrien Silva, Rosell e Maurício (todos castigados) e pela falta de Roderick, Renato Santos, André Villas Boas e Jony (lesionados) .

16:50. No que ao histórico de confrontos diz respeito, a equipa de Marco Silva está em clara vantagem. Dos 47 jogos realizados na história das duas formações, os vila-condenses apenas venceram por 6 vezes, sendo que a última delas foi em Fevereiro de 2013. Joãozinho e Ukra fizeram os golos que bateram 2-1 os leões em Vila do Conde. No que aos golos marcados diz respeito, os leões continuam na frente: 91 marcados contra 43 sofridos. Também nos jogos em Alvalade, as contas não são favoráveis à equipa de Pedro Martins: nos 22 jogos realizados, a equipa de Vila do Conde apenas venceu por 2 vezes, concedeu 4 empates e viu a vitória sorrir à equipa da casa por 16 vezes. Mas a história é passado, hoje o jogo pode ter outro desfecho.

16:35. Já o Sporting chega ao jogo desta noite preparado e motivo para o duelo. Os leões ocupam neste momento, e à condição, o quarto lugar da tabela classificativa com 33 pontos, menos um que o Vitória de Guimarães que ontem venceu a Académica por 4-0. A equipa de Marco Silva não arrancou bem no campeonato, mas a verdade é que acabou por recuperar do empate com a Académica na Primeira Jornada. Ainda assim, os leões contam com 6 empates, 9 vitórias e apenas uma derrota, concedida ao Guimarães na jornada 9 em Novembro passado. A equipa lisboeta conta então um total de 30 golos marcados e apenas 12 sofridos, sendo a quarta melhor defesa da Primeira Liga. No que à tabela dos melhores marcadores diz respeito, os verdes e brancos contam com Slimani e Montero na tabela do top 10, 7 e 5 golos respectivamente.

16:15. A diferença de 9 pontos na tabela classificativa mostra bem a qualidade de ambas as equipas. Do lado do Rio Ave, as 6 vitórias em 16 jogos mostram que ainda há muito a melhorar, os empates com o Moreirense (jornada 4), Nacional (jornada 7), Gil Vicente (jornada 12), Guimarães (jornada 13), Belenenses (jornada 14) e Marítimo (jornada 16) acabam por traduzir os 24 pontos na presente classificação. Ainda assim, a equipa de Pedro Martins conta com 21 golos marcados e apenas 16 sofridos. Hassan tem sido o goleador máximo da equipa de Vila do Conde, o egípcio de 21 anos já marcou 7 golos na presente temporada e ocupa o 5º lugar da tabela dos melhores marcadores.

16:05. Já o Sporting chega mais motivado que nunca. Os leões não sofrem golos há seis jogos e garantem vitórias nos últimos sete. Tanaka foi a fugura de destaque dos últimos dois encontros dos verde e brancos. No jogo com o Sporting de Braga, o japonês foi o herói da noite ao apontar o único tento da partida nos segundos finais, tento esse que garantiu o terceiro lugar da tabela classificativa aos leões. Já para a Taça da Liga, o avançado leonino também acabou por ser a figura de destaque frente ao Boavista onde apontou, através de grande penalidade, o golo que garantiu a liderança do Grupo C.

15:40. A equipa de Pedro Martins chega a Alvalade desiludida. O empate com o Marítimo na jornada anterior permitiu aos madeirenses subirem na tabela e aproximarem-se assim do sonho de regressar às competições europeias. No jogo desta noite, os vila-condenses pretendem não só surpreender o Sporting, mas também mostrar que ainda se sentem capazes de chegar ao top 5 da tabela classificativa.

15:30. Este é o jogo que marca o final da primeira metade do Campeonato. 9 pontos separam o Sporting de Marco Silva e o Rio Ave de Pedro Martins. Os leões chegam à 17ª jornada na quarta posição com 33 pontos, menos um que o Vitória de Guimarães que conta já com a jornada 17 concluída. A equipa de Alvalade precisa de vencer para não deixar fugir o pódio, já o Rio Ave chega na sexta posição da tabela classificativa com 24 pontos, menos 4 que o quinto classificado.

15:20. Seja bem-vindo à transmissão do minuto a minuto do jogo, , da 17ª jornada da Primeira Liga, Sporting x Rio Ave . A partida terá início às 20:15 horas, no Estádio de Alvalade. Siga com Vavel Portugal todas as incidências do jogo, grátis .