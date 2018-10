Mónaco: Bernardo Silva marca o tento da vitória diante do Nantes

O Mónaco recebeu ontem em casa o Nantes e, apesar do expectável favoritismo ter sido transportado para dentro das quatro linhas, a verdade é que o desperdício monegasco foi demasiado para o coração dos adeptos da casa. As ocasiões de golo sucediam-se mas o Nantes aguentou o caudal ofensivo da formação de Leonardo Jardim.

Nem o virtuosismo do extremo Ferreira Carrasco nem a objectividade letal do búlgaro Dimitar Berbatov foram suficientes para deitar abaixo a muralha dos visitantes - o salvador da noite foi mesmo o jovem português Bernardo Silva, que, no sítio certo, aproveitou um ressalto de bola perto da pequena área para marcar o golo que viria a dar os três pontos ao clube monegasco.

O jovem médio criativo, emprestado pelo Benfica, voltou a evidenciar-se entre as estrelas do Mónaco, marcando o golo que coloca actualmente o conjunto monegasco na quinta posição da Ligue 1 francesa - prossegue a recuperação da equipa de Jardim, depois de um começo de época tremido e tumultoso.

Bernardo Silva prossegue também o trilho da afirmação no campeonato francês: o médio atacante tem gozado da confiaça do treinador luso e assim tem demonstrado, gradualmente, uma evolução que agrada ao técnico madeirense: «É um jogador que vem da 2.ª divisão portuguesa. Tem muitas qualidades mas precisa de tempo para evoluir, como tem acontecido», referiu após a partida de ontem, da 21ª jornada.