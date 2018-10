Tour Down Under: Cadel Evans anuncia o fim da carreira

O ciclista australiano de 37 anos, o melhor australiano de sempre da História da modalidade, irá colocar um ponto final na sua carreira após completar a prova Tour Down Under, que ocorre no Sul da Austrália neste mês de Janeiro.

Cadel Evans, corredor da formação norte-americana BMC, já tinha anunciado em Outubro que iria percorrer os últimos quilómetros da carreira no arranque de 2015. Agora, na antecâmara do Tour Down Under, que começa na próxima Terça-feira, Evans prepara-se para sair em grande, tentando uma vitória no seu país natal.

O australiano atingiu o pico da fama ao vencer a camisola amarela no Tour de France em 2011, mas ao longo da sua carreira recheou o palmarés com vitórias no Tour da Áustria (2001 e 2004), no Tour da Romandia (2006 e 2011), no Giro del Trentino (2014), no Critérium Internacional (2012), na Flèche Wallone (2010) e no World Road Race Championship (2009).