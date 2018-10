Oficial: Custódio e Vaz Tê na Turquia

Vaz Tê e Custódio são dois nomes bem conhecidos dos adeptos portugueses e, depois de se terem desvinculado de West Ham e Sporting de Braga, respectivamente, encontraram na Turquia o melhor destino para continuarem duas carreiras.

Os dois internacionais portugueses reforçam assim uma tendência que se tem vindo a verificar nos últimos anos, da preferência que vários atletas portugueses vêm dando ao campeonato turco que, sendo bastante compensativo a nível financeiro, não fica a dever nada ao nosso campeonato a nível qualitativo e competitivo (esta tendência tornou-se mais evidente depois do Besiktas ter uma equipa repleta de portugueses como Quaresma, Simão, Manuel Fernandes ou Hugo Almeida).

O Akishar, era um dos pocos clubes turcos que ainda não contava com portugueses ou jogadores oriundos do nosso campeonato. Neste momento ocupa o 12º lugar da Spor Toto Super League , uma classificação que não é tão má como aparenta, dado que o clube se tem vindo a afirmar na Liga Turca nos últimos anos.

Roberto Carlos, esse mesmo que brilhou ao mais alto nível ao serviço dos galáticos do Real Madrid, foi o homem escolhido pelos dirigentes do Akishar para dirigir os destinos da equipa, ele que já foi despedido esta época do Sivasspor. Apesar de à primeira vista este paradigma não ser muito encorajador, a verdade é que a época do Sivasspor estava a ir contra todas as expectativas na Turquia, pois Roberto Carlos iniciava a sua segunda época depois de um primeiro ano de sucesso que culminara num meritório 5º lugar, época essa em que o treinador foi particularmente importante para a afirmação de um outro português na Turquia, o central Manuel da Costa.

Neste momento, Roberto Carlos procura recuperar a credibilidade que já teve no campeonato turco e o Akishar surgiu assim como uma boa oportunidade.

Neste momento muitos são os ex-jogadores da Primeira Liga a brilhar na Turquia: Josué, André Castro, Mossoró ou Raúl Meireles são bons exemplos. Perspetiva-se então uma boa oportunidade para os experientes Custódio e Vaz Tê seguirem a sua carreira da melhor maneira possível, eles que foram apresentados ainda esta tarde aos adeptos do clube.