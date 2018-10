Domingos Paciência já não é treinador do Vitória de Setúbal - o técnico português deixou hoje o comando dos sadinos depois de nova derrota, averbada em casa, contra o SC Braga. Zequinha ainda deu esperança aos sadinos mas três golos arsenalistas ditaram nova derrota e a saída do treinador Domingos.

A contestação já era sentida dentro do balneário e a pressão para a mudança de treinador foi mais forte. A direcção do Vitória de Setúbal reuniu esta noite com Domingos Paciência e acordou a saída do técnico. Resta agora saber quem irá suceder ao antigo técnico de Braga e Sporting.

Domingos deixa o Vitória FC na décima quinta colocação da Liga, com 14 pontos, quatro vitórias, dois empates e onze derrotas.