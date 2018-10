Benfica: Hélder Costa cedido ao Deportivo da Corunha

Está confirmada a cedência do extremo Hélder Costa ao Deportivo da Corunha. O negócio do empréstimo do jovem jogador da equipa B do Benfica foi hoje consumado e Hélder Costa, de 20 anos, irá juntar-se a Ivan Cavaleiro no clube galego.

Habitualmente dono da faixa esquerda do ataque da equipa orientada por Hélder Cristovão, na Segunda Liga, Hélder Costa irá ter oportunidade de mostrar o seu talento, às ordens de Victor Fernández.

Hélder Costa segue assim o mesmo caminho que os jovens canteranos Rúben Pinto, Fábio Cardoso e Nélson Oliveira, cedidos neste defeso a título de empréstimo, e a Bernardo Silva, Cavaleiro e João Cancelo, emprestados no início da temporada.