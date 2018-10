Líder encarnado repõe vantagem mas rivais não perdem a pedalada

No passado sábado, 17 de Janeiro, foi jogada a primeira partida que deu início à 17ª jornada do campeonato português. Quem abriu esta ronda foi o Vitória de Guimarães, que recebeu a Académica, derrotando a equipa de Coimbra por quatro bolas (4-0). O primeiro golo surgiu aos 17' com a assinatura de Ricardo Valente, aos 35' é convertida uma grande penalidade, por André André, que faz o segundo para a equipa da casa.

O Vitória de Guimarães não ficou por aqui e fez o terceiro golo, por intermédio de Tomané, ainda na primeira parte. Já na segunda parte, a resposta da Briosa manteve-se deficiente e ineficaz, ainda que apresenta-se maior percentagem de posse de bola, pois quem volta a marcar é a equipa da casa, aos 89', por Hernâni. Estava assim estipulado o resultado, o Vitória de Guimarães some 3 pontos e segura o 4º lugar da tabela classificativa, enquanto que a Académica de Coimbra se vê no fim da tabela com apenas 12 pontos.

Ainda no sábado, foi a vez do FC Porto se descolar a Penafiel e arrecadar os três pontos no Estádio Municipal 25 de Abril. O primeiro golo só surgiu aos 31' por intermédio de Herrera, mas o segundo não tardou a chegar e, três minutos depois, é Jackson Martinez quem coloca a bola dentro da baliza adversária. O FC Porto estava, então, à frente do marcador com uma vantagem que parecia confortável, até que, aos 50' surge o primeiro golo do Penafiel, com a assinatura de Rabiola, consequente de um livre cobrado para a grande área dos dragões, que não conseguiram afastar o perigo acabando por ver a sua vantagem encurtada. Mas a pequena esperança que invadiu o Penafiel depressa desapareceu, quando ao minuto 62, Óliver Torres agita as malhas da baliza adversária e faz o terceiro golo para o FC Porto.

O resultado final foi de 3 bolas contra 1 (1-3), numa partida em que o Porto foi dominante, apresentando uma maior percentagem no que toca à posse de bola, tendo sido também mais rematador. Os dragões não abdicam do segundo lugar e somam, então, 40 pontos, não permitindo ao rival encarnado adiantar-se muito mais na corrida, já o Penafiel mantém-se com 11 pontos, em risco de despromoção.

As restantes partidas foram realizadas no domingo. Neste dia, foi a vez do Nacional voar da Madeira e ir ao Estádio da Mata Real defrontar o Paços de Ferreira, acabando por levar a melhor sobre a equipa da casa. Os protagonistas desta partida começaram por ser da equipa da Madeira, nomeadamente Lucas João que colocou o Nacional à frente do marcador ao minuto 41. Seguiu-se Luís Aurélio a dilatar a vantagem madeirense ao minuto 54, mas foi Marco Matias quem apontou o último golo do Nacional aos 87'. Vantagem muito confortável, não fosse a equipa da casa responder com dois golos em dois minutos, o protagonista, para o lado do Paços, foi Urreta, que fechou as contas do marcador, não tendo sido suficiente para guardar, pelo menos, um ponto. Mesmo em cima do apito final, assistiu-se ainda à expulsão de Marçal por acumulação de amarelos. Foi então a equipa da Madeira (12º) que levou a melhor e soma agora 18 pontos, enquanto que o Paços de Ferreira (9º) se mantém com 23 pontos.

No Estádio de Restelo, o marcador mostrou dois golos apontados, o primeiro por intermédio de Pele ao minuto 27, e o segundo por Deyverson aos 38'. Resultado a confirmar-se na segunda parte, numa partida em que o Belenenses manteve mais a posse de bola, mas foi o Gil Vicente quem apresentou mais remates perante uma equipa da casa mais faltosa, apresentando um elevado número de faltas comparativamente à equipa visitante. É, então, a equipa do Belém que soma os três pontos, ocupando o 6º lugar da tabela com 26 pontos, tendo-se adiantado ao Rio Ave, já o Gil Vicente permanece com 9 pontos e a ocupar o último lugar da tabela classificativa. Quem está nos últimos lugares da tabela, é também o Arouca (14º), apenas a 4 pontos do penúltimo classificado, e que foi perder por uma bola frente ao Moreirense, que ocupa o 8º com 24 pontos, com um golo de Vítor Gomes aos 35'.

Quanto ao Estoril, foi ao Estádio do Bonfim vencer o Boavista por 2 bolas contra 1 (1-2). Foi o Boavista que, ao minuto 3, inaugurou o marcador por intermédio de Idris, mas foi Kleber o protagonista do jogo ao bisar para o lado do Estoril, dando assim a vitória à equipa amarelada que soma agora 22 pontos e sobe à 10ª posição na tabela, quanto ao Boavista, este ocupa a 13ª posição, com 16 pontos. Com 14 pontos, a ocupar a 15ª posição, está o Vitória de Setúbal que viu o Sp Braga levar 3 pontos para casa, numa vitória por 3-1, onde contaram os golos de Zequinha (16'), Danilo (54'), Frederico Venâncio, que apontou um auto-golo (57'), e Zé Luís a fechar as contas ao minuto 90. Ao minuto 86, Rolim Y. foi expulso depois de apresentado o cartão vermelho directo. O Braga (5º) soma, então, 31 pontos e encurta a vantagem face ao Guimarães.

No que toca ao líder do campeonato português, este viu a sua estrondosa vitória por 4 bolas frente ao Marítimo, na Madeira. O jogo começou bem disputado mas a má sorte bateu, primeiramente, à porta do Benfica, quando Nico Gaitán sofre uma falta que obrigada Jorge Jesus a tirá-lo da partida, substituindo-o por Ola John. A equipa encarnada começou a mostrar-se muito superior face à equipa da casa e, ao minuto 18, é Salvio quem inaugura o marcador e aponta o primeiro para a equipa das águias. É apenas na segunda parte que surgem novos golos, primeiro por intermédio de Ola John ao minuto 53 e, seguidamente, Salvio a bisar ao minuto 57.

Apesar do resultado avultado, o Marítimo não baixou os braços e fez frente à equipa encarnada, levando perigo à baliza de Júlio César, que não a viu penetrada, já a equipa da Madeira assistiu a novo golo das águias, desta vez com a assinatura de Lima, ao minuto 64. A equipa da casa nada pode fazer face ao impetuoso líder do campeonato que, ainda assim, viu Talisca ser expulso da partida por acumulação de amarelos, aos 89'. O Marítimo ocupa o 11º lugar com 20 pontos, já o Benfica vai na frente da corrida com 46, isolado no primeiro lugar com uma vantagem de 6 pontos face ao ávido FC Porto.

Para fechar a jornada, o Sporting recebeu o Rio Ave em Alvalade que assistiu a uma partida de qualidade e abundante de golos. O primeiro aviso veio da equipa leonina por intermédio do lateral direito, Cédric Soares, num remate muito perigoso ao minuto 4. É aos 28' que a equipa de arbitragem assinala grande penalidade a favor da equipa da casa, quando Montero é agarrado na grande área do Rio Ave, a decisão levou a muitos protestos por parte dos jogadores e equipa técnica da equipa visitante, mas de nada adiantaram e Nani acabou mesmo por converter naquele que foi o primeiro golo da partida, ao minuto 30.

Ainda antes do intervalo, o Rio Ave repõe o empate por intermédio de Yonathan Del Valle, aos 39'. Voltados para o segundo tempo da partida, surge uma alteração inesperada na equipa verde e branca, entrando Carlos Mané para o lugar de Carrillo que não regressou do balneário, havendo a possibilidade desta ausência estar relacionada com uma lesão causada pelo choque do avançado peruano com as placas publicitárias durante o primeiro tempo de jogo. Nesta segunda parte a equipa da casa voltou à vantagem com um golo de Montero, aos 59', também este lance alvo de protestos por parte do Rio Ave que apontava para uma eventual falta do avançado leonino. É só ao minuto 67 que o Sporting suspira de alívio quando vê João Mário cabecear a bola para o fundo da baliza adversária, estabelecendo então o 3-1, mas esta vantagem durou pouco pois, no minuto seguinte, o Rio Ave estaria a fazer o segundo por intermédio de Ahmed Hassan que não deu hipótese de defesa a Rui Patrício.

O Marítimo continuava na corrida, mas a esperança morreu quando, ao minuto 90, Junya Takana, que havia substituído Fredy Montero, faz o quarto e último golo dos leões e da partida, fechando assim o marcador. O Sporting soma 36 pontos e mantém-se, então, no 3º lugar da tabela, a 4 pontos do FC Porto. Quanto ao Rio Ave, este vê-se ultrapassado pelo Belenenses, e ocupa agora a 7ª posição com 24 pontos. Estão fechadas as contas da 17ª jornada do campeonato português.