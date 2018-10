Mercedes procura colocar Wehrlein em equipa cliente

Aos vinte anos de idade, o atual terceiro piloto da Mercedes para a temporada de 2015 poderá andar num Fórmula 1 em algus fins de semana de 2015. Pelo menos é isso que a marca alemã quer para Pascal Wehrlein, que já figura nos livros como o mais novo de sempre a vencer uma corrida em DTM, para este se poder ambientar e tentar a sua sorte com um lugar de corrida em 2016.

«Quero estar na Fórmula 1 o mais depressa possivel», começou por afirmar numa entrevista ao jornal Schwäbische Zeitung. «Uma equipa que nada tem a ver com a Mercedes não é uma opção», continuou.

Force India e Lotus podem ser opção para Wehrlein

Isso deixa o piloto alemão com duas grandes hipóteses, que são a Force India e a Lotus, ambas com motores alemães nesta temporada e sem que tenham ainda terceiros pilotos anunciados, apesar de dentro em breve apresentarem as suas novas máquinas, com a primeira a fazê-lo já nesta quarta-feira, dia 21 de Janeiro. A terceira cliente da Mercedes em 2015, a Williams, anunciou que Susie Wolff, piloto de desenvolvimento da marca, terá funções alargadas na próxima temporada, pelo que poderá inclusive surgir como terceiro piloto, depois da saída de Felipe Nasr para ocupar um lugar de competição na Sauber.

Desde que assinou contrato com a Mercedes, em Setembro, Wehrlein tem sido presença constante no simulador de Fórmula 1 da equipa, na fábrica de Brackley.

Nascido a 18 de outubro de 1994, em Sigmaringen, Alemanha, Wehrlein foi campeão da ADAC Formel Masters em 2011, antes de passar pela Fórmula 3 europeia no ano seguinte, para ser quarto classificado, ao serviço da Mücke Motorsport. Em 2013 passou para o DTM, a bordo de um Mercedes, antes de no ano passado ter vencido uma corrida e terminado no oitavo lugar do campeonato.