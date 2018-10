Giovinco assina pelo Toronto

A formação do Toronto FC, que actua na Major League Soccer (MLS), anunciou esta segunda-feira uma contratação de renome, no mínimo inesperada. Trata-se de Sebastian Giovinco, que actualmente enverga a camisola da Juventus, e por lá vai ficar, até ao final do seu contrato, em Junho.

Os motivos pelos quais o jogador vai trocar os italianos pela equipa canadiana, são os interesses monetários. O avançado italiano vai vencer cerca de 6 Milhões de euros por ano, o que com todas as publicidades e prémios inerentes, poderá ascender aos 8,5M €, num contrato válido por 5 épocas.

Num pequeno vídeo colocado no Twitter do Toronto FC, Giovinco disse: «Estou feliz por assinar pelo Toronto. Encontramo-nos em julho, obrigado Toronto, obrigado Canadá, não vejo a hora de estar com vocês».