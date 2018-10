Luisão atinge patamar do 'Pantera Negra'

Ânderson Luís da Silva mais conhecido por Luisão, depois de ter estado fora das opções de Jesus, no passado Domingo voltou a comandar a equipa encarnada em campo e atingiu um marco histórico ao realizar 440 jogos de águia ao peito, igualando assim, a marca do Rei Eusébio.

O capitão encarnado já leva um vasto e reconhecido currículo na equipa encarnada. Chegou a Lisboa na época de 2003/2004 proveniente do Cruzeiro de Belo Horizonte do Brasil. Desde cedo que se tornou aposta no centro da defesa da formação orientada por Jose Antonio Camacho. Estreou-se em 2003 com a camisola encarnada e até marcou um golo no seu primeiro jogo frente ao Belenenses (3-3) numa partida realizada no Estádio Nacional, referente à 4ª jornada da Liga. Luisão estreou-se a marcar nessa partida.

No que respeita a títulos, esses são escassos para tantas épocas num só clube. Em 11 temporadas ao serviço das águias, Luisão ganhou 3 Campeonatos (2004/05, 2009/10, 2013/14); duas Taças de Portugal (2003/04,2013/14); duas Supertaças Cândido de Oliveira (2005,2013/14); e cinco Taças da Ligas (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12,2013/14).

O «Girafa» da defesa encarnada tornou-se não só um elemento fundamental da sua equipa, como também já é considerado por muitos um símbolo das águias com quem os mais novos se identificam e querem aprender.

Novo recorde com o «manto sagrado»

Luisão, no jogo a contar para a 17ª jornada do campeonato nacional igualou Eusébio em números de jogos tornando-se assim, no oitavo futebolista com mais jogos disputados pelo Benfica.

O pódio é liderado por Nené, que disputou 575 jogos, Veloso (538) e Coluna (525). Caso não volte a sofrer lesões na presente temporada, o capitão das águias poderá vir a ultrapassar o Simões, que soma 449 encontros com o manto sagrado.

Depois do encontro Luisão mostrou a sua felicidade por atingir os 440 jogos sem se esquecer de nomear a Pantera Negra. «Eusébio só há um. Fico feliz pelos 440 jogos, tenho muito orgulho neste clube e fico feliz por estar a fazer história aqui» afirmou o capitão do Benfica quando confrontado com a marca histórica por si atingida.

Momentos de brilhantismo

O nome de Luisão ficará para sempre ligado a alguns dos mais brilhantes momentos do Benfica das últimas décadas. O central encarnado foi decisivo na conquista da Liga 2004/2005, ao marcar o golo que permitiu às águias vencer o rival Sporting, na Luz, e conquistar o campeonato, quebrando onze anos de jejum.

Nas competições europeias, Luisão também deixou o seu nome gravado com golos de vital importância: em 2005/2006, no caminho para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, Luisão marcou o golo do 1-0, na Luz, contra o detentor do troféu, Liverpool, nos oitavos da prova milionária.