FC Porto cede ganês Opare ao Besiktas

Chegou ao FC Porto a custo zero, vindo do clube belga Standard Liège, mas nunca mereceu a confiança de Julen Lopetegui - Daniel Opare, lateral de 24 anos, foi remetido às bancadas e nunca chegou a vestir a camisola principal dos dragões. O internacional ganês foi ontem cedido ao Besiktas, que poderá contratá-lo em definitivo caso exerça o pagamento estipulado de 5 milhões de euros.

O clube de Istambul confirmou ontem, oficialmente, que o jogador Opare foi cedido em empréstimo pelo Porto - o desejo do Besiktas será o de contratar o lateral ao fim dos seis meses de cedência. Opare chegou a integrar as camadas jovens do Real Madrid (entre 2008 e 2010) mas foi no campeonato belga, durante quatro anos, que se mostrou a bom nível, despertando o interesse dos portistas.

O defesa tenta agora relançar a carreira depois dos últimos meses de estagnação, acentuada por lesões e falta de ritmo inerente à ausência de jogos nas pernas. Opare apenas competiu em duas partidas desde que chegou ao Dragão: ambas pela equipa B dos azuis-e-brancos.