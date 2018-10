Sporting: Maurício emprestado à Lázio

Maurício está fora das contas de Marco Silva. O central brasileiro foi emprestado à Lázio até ao final da época. A notícia foi confirmada pela SAD leonina num comunicado colocado no Site Oficial do Clube.

O empréstimo até ao final da época foi finalizado e o central brasileiro é esperado já esta quarta-feira em Itália para realizar os testes médicos.

Maurício estava vinculado aos leões até 2018 e o empréstimo com compromisso de compra por parte da Lázio permite aos leões encaixarem 2M e 600 mil €.

A verba poderá permitir ao Sporting acertar a contratação de Ricardo Costa. O internacional português há muito que está na mira do clube de Alvalade, mas para isso é preciso acertar as contas.

Leia-se agora o comunicado leonino:

«A Sporting SAD vem comunicar que chegou a acordo com a Società Sportiva Lazio para o empréstimo do jogador Maurício Nascimento, com obrigatoriedade de compra do seu passe por 2,650 milhões de euros no final da época.

A Sporting SAD ficará com 20% da mais-valia futura, no caso de transferência do atleta da Lazio para outro clube.

Este negócio está sujeito à realização de exames médicos do atleta na Lazio.

A Sporting SAD deseja os melhores sucessos pessoais e profissionais ao jogador Maurício Nascimento.»