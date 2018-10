Sporting: Ricardo Costa pode estar a caminho

Os contactos entre o central português e o Sporting tinha já sido confirmados pelo próprio jogador (na Gala das Quinas) mas a saída hoje consumada do brasileiro Maurício, emprestado à Lazio, poderá acelerar a contratação de Ricardo Costa.

O internacional luso de 33 anos é o alvo prioritário do Sporting e o único entrave à ida do antigo capitão do Valência para Alvalade é a desvinculação com o clube do Qatar, Al-Sailiya. Ainda assim, as possibilidades de uma rescisão amigável são elevadas.

O Sporting terá encontrado em Ricardo Costa a experiência internacional que desejava para liderar o quarteto defensivo de Alvalade; caso reforce os Leões, fará companhia a Sarr, Tobias Figueiredo e Paulo Oliveira.