Williams mostra primeiras imagens do FW37

A Williams publicou na F1 Racing as primeiras imagens do seu monolugar de 2015, o FW37.

À primeira vista, o monolugar parece bastante semelhante ao seu predecessor de 2014, sendo a diferença mais notória no nariz, muito mais curto do que aquele que ostentava o FW36.

Pat Symonds, Director técnico da Williams Martini Racing, afirmou que “a ideia para o FW37 foi olhar profundamente para o FW36 e para a sua performance." De facto, parece acertada a decisão da Williams, já que 2014 foi ano de sucesso para os britânicos, que terminaram em 3º lugar por equipas, depois de em 2013 terem sido apenas 9º.

"Depois, procurámos compreender o que tinha funcionado bem e identificar e resolver os aspectos onde sentimos que era necessário melhorar.”, acrescentou Symonds. Reconhecendo a importância da grande estabilidade dos regulamentos entre 2014 e 2015, Symonds afirma que as alterações deram oportunidade à Williams para “remover obstáculos (identificados como problemáticos no FW36) em benefício da performance. (…) A nova frente e geometria do nariz tiveram muito mais impacto do que tínhamos inicialmente antecipado, e o efeito na aerodinâmica foi profundo. A equipa trabalhou arduamente para atenuar o défice que estes regulamentos significaram para nós.”

Frank Williams, director da marca, mostrou-se muito confiante no que 2015 trará à sua equipa: “Depois de um forte primeiro ano com a Mercedes, queremos continuar a desenvolver esta parceria enquanto procuramos mais pódios em Acredito que este ano será tão excitante quanto o anterior, e estou ansioso por ver o carro na grelha na primeira corrida."