Sporting corre atrás de Hassan

É do conhecimento de todos, que o Sporting tem algumas lacunas que precisas de preencher, na frente de ataque, e a procura de um avançado competente e constante, é uma prioridade para Bruno de Carvalho.

O formação de alvalade já concretizou alguns contactos com a direcção Vilacondense, na tentativa de saber alguns dos requisitos exigidos, para a compra do jogador Hassan, avançado egípcio do Rio Ave.

Em declarações, o Presidente do Rio Ave afirmou que «Houve contactos, neste momento, estamos a analisar a proposta do Sporting e vamo-nos pronunciar o mais rapidamente possível». No entanto, "Há outras propostas do estrangeiro e temos de analisar bem. Neste momento, o único clube português interessado é o Sporting".

O interesse em Hassan em Portugal, é unicamente Sportinguista, no entanto, é bastante desejado no estrangeiro. O avançado já leva 8 golos no campeonato, dois na Taça de Portugal e um na Liga Europa.