Bruno Ribeiro estreia-se hoje como treinador dos sadinos

Bruno Ribeiro é o sucessor de Domingos Paciência: o novo treinador do Vitória de Setúbal terá já hoje a sua estreia, no âmbito da Taça da Liga. O antigo jogador formado no Vitória (realizou mais de dez temporadas pelos sadinos) irá liderar a equipa de Setúbal até final da época, com o objectivo de garantir a manutenção na Liga - os homens do Sado encontram-se na décima quinta posição, com quatorze pontos.

Ontem anunciado como novo treinador do Vitória FC, Bruno Ribeiro, homem da casa, conhece bem a tarefa que agora tem pela frente: já na temporada 2010/2011 fora escolhido para apagar o fogo da possível descida, substituíndo na altura Manuel Fernandes - foi bem sucedido mas acabou por ser rendido por José Mota na temporada seguinte.

«É um treinador da casa. Já deu provas de que é capaz e tem aprendido bastante nos últimos anos» afirmou, em tom de voto de confiança, o presidente do clube sadino, Fernando Oliveira. Ribeiro deixou o Pinhalnovense para abraçar novo projecto no clube do coração - hoje, contra o Vitória de Guimarães, fará o primeiro jogo desta nova era.

«Estou preparadíssimo. Nestes três, quatro anos estive em clubes inferiores mas trabalhei no máximo. Acabei o curso, aprendi com os melhores e estou aqui de corpo e alma para ajudar. O Vitória precisa dos adeptos, a força deles é muito importante para nós», declarou hoje Bruno Ribeiro na sua apresentação como novo técnico sadino.