Cedido pelo Anzhi: Ewerton reforça defesa do Sporting

Depois da saída de Maurício, emprestado à Lazio, chega a Lisboa outro central brasileiro, Ewerton Santos, cedido também em regime de empréstimo pelo clube russo da segunda divisão, Anzhi Makhachkala. O Sporting confirmou esta tarde a vinda de Ewerton, de 25 anos, cujo passe poderá adquirir por 1,5 milhões de euros no final da época. O Sporting pagou 300 mil euros pelo empréstimo e o clube russo suportará os salários.

Ewerton ganhou preponderância no futebol europeu depois de deixar saudades no eixo defensivo do SC Braga, onde esteve entre 2011 e 2013. Transferiu-se para o campeonato russo por seis milhões de euros mas nunca se conseguiu afirmar como titular indiscutível no onze do Anzhi.

O central chega para colmatar a saída de Maurício mas a vinda do experiente Ricardo Costa ainda não está fora das cogitações leoninas. Ewerton fará companhia aos centrais Naby Sarr, Tobias Figueiredo e Paulo Oliveira, contras os quais terá de competir por um lugar ao sol na linha defensiva de Alvalade.

O jogador, formado no Corinthians Alagoano, terá de adquirir boa forma física e novo ritmo competitivo, já que está afastado dos relvados desde 20 de Setembro de 2014 - há portanto quatro meses. Desde Junho, o central apenas realizou uma partida completa, tendo participado em cinco jogos desde então.