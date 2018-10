FIA processa Philippe Streiff

A notícia foi conhecida hoje, dias depois de o ex-piloto francês, que encerrou permaturamente a carreira após um acidente que o deixou paralisado do pescoço para baixo, ter feito fortes críticas à FIA devido ao conteúdo do relatório sobre o acidente de Jules Bianchi, no passado dia 5 de outubro, no circuito japonês de Suzuka.

Streiff acusa a comissão de querer limpar os erros da FIA

«Vergonha de Jean Todt, que solicitou e organizou no último encontro do Conselho Mundial de FIA em Doha, no Qatar, o relatório sobre o acidente de Jules Bianchi. Foi um documento preparado por um grupo de dez amigos, incluindo o Professor Gérard Saillant, para limpar os erros da FIA», comentou o antigo piloto.

Agora, tanto Todt como Saillant decidiram reagir, afirmando que iriam processar o ex-piloto de 59 anos, por difamação.

«Estas palavras foram repercutidas por alguns meios de comunicação, e a FIA, Jean Todt e Gérard Saillant desejam afirmar de maneira mais formal que estas declarações injuriosas e difamatórias feitas por Philippe Streiff são completamente desprovidas de qualquer fundamento, revelando o desejo apenas de prejudicar», começou por anunciar o comunicado oficial da entidade máxima do automobilismo.

«Tendo em vista a gravidade desta interferência intencional com relação à reputação de todos, eles instruiram os seus advogados no sentido de apresentar uma queixa por difamação e injúria com relação aos comentários que precisam de cessar imediatamente. Lamentamos muito o sofrimento que isso causa à família de Jules Bianchi, a quem reiteramos total apoio», conclui o comunicado.

Streiff tem falado frequentemente sobre os acidentes de Michael Schumacher e de Jules Bianchi, em declarações que muitas das vezes têm sido desmentidas pelas famílias de ambos os pilotos.