Salário proibitivo para os Leões: Ricardo Costa ruma ao PAOK

Parece que tudo está bem encaminhado para que Ricardo Costa se torne central do PAOK, formação grega de Salónica. O central internacional de 33 anos esteve perto de assinar pelo Sporting mas a barreira salarial foi inultrapassável: o Sporting não acompanhou as demandas de Costa e optou por Ewerton.

O central, antigo capitão do Valência e actualmente sob contrato com um clube do Qatar, chegou a afirmar que tinha sido contactado pelos responsáveis leoninos mas a concretização da transferência não avançou - optou então o atleta por ingressar no campeonato grego.

A imprensa desportiva grega dá já o negócio como consumado e parece que a ida de Ricardo Costa para a equipa onde milita Miguel Vitor é já uma certeza. O próprio jogador tinha já elogiado o clube e garantido que estaria na disposição de reforçar os quadros do PAOK.

Afigura-se no horizonte de Salónica uma dupla de centrais portuguesa aos comandos do sector defensivo, orientado pelo treinador grego Angelos Anastasiadis.