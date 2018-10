Cruzeiro vende Lucas Silva ao Real Madrid

O ritmo das negociações já tinham conhecido avanços e recuos mas o dia de ontem foi de consumação final: Lucas Silva, médio defensivo de 21 anos, vai mesmo abandonar o Cruzeiro e reforçar o galáctico Real Madrid. A confirmação foi dada pelo vice-presidente do clube de Belo Horizonte, Márcio Rodrigues: «O Lucas Silva está fechado e o anúncio da sua saída deverá ser feito ainda nesta quinta-feira. Não há como contornar. Chega uma hora em que o atleta quer ir, o empresário pressiona e ainda vem o salário alto da Europa», declarou ontem à ESPN Brasil.

Lucas Silva tem impressionado o Brasil e a Europa devido às suas boas exibições pelo bi-campeão brasileiro Cruzeiro, logo, a procura pelo passe do jogador era elevada, com Real Madrid e Manchester United na frente da corrida - os «merengues» acabaram por tomar a dianteira na última semana e concretizar o negócio, que deverá estabelecer-se por uma verba de 15 milhões de euros.

O jogador já não realizou o treino da passada Quinta-feira, tendo recebido permissão do clube para tratar de assuntos pessoais, naturalmente inerentes à sua transferência para a cidade de Madrid. O contrato do médio deverá ter a duração de cinco ou seis épocas - Lucas Silva deverá hoje ser confirmado oficialmente pelo Real Madrid como segundo reforço de Invero: o segundo foi Odegaard.

Lucas Silva entra e Asier Illarramendi sai: a possibilidade do ex-jogador da Real Sociedad abandonar o Bernabéu é alta, com a especulação a indicar-lhe a porta de saída, pela quase inexistente utilização no clube «merengue».