Chelsea empresta Ulises Dávila ao Vitória de Setúbal

Chegou ontem e logo treinou com as cores do Vitória de Setúbal, às ordens do novo treinador Bruno Ribeiro: o mexicano Ulises Dávila chegou ao Bonfim por empréstimo do Chelsea de José Mourinho, devido às boas relações entre o técnico e o seu clube da terra, o Vitória de Setúbal.

O médio formado no Chivas Guadalajara estava emprestado ao Tenerife desde o arranque da época 2014/2015 mas Janeiro trouxe uma mudança de ares a Dávila, que agora entra no seu quinto empréstimo desde que chegou a Stamford Bridge, no ano de 2011.

Depois de Vitesse, Sabadell, Córdoba e Tenerife, Ulises Dávila embarca em novo empréstimo, agora em Portugal.