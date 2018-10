As meias finais da Taça Asiática serão jogadas entre alguns dos principais favoritos à vitória final. As grande supresas foram o Iraque e os Emirados. A Austrália, a equipa da casa, conseguiu se qualificar vencendo por 2-0 a China.

O grande protagonista da partida foi o histórico avançado Tim Cahill que marcou os dois golos do encontro, inclusive o primeiro através de um pontapé de “bicicleta”. Também a Coreia do Sul venceu o seu jogo por 2-0 e também com um bis, neste caso de Heung-Min Son, que assim bateram o Uzbequistão e jogam com o Iraque nas meias.

Em Camberra, e no jogo grande dos quartos-de-final, o Irão de Carlos Queiroz defrontou o Iraque. Aos 43 minutos a equipa orientada pelo português ficou reduzida a 10 com a expulsão de Pooladi por acumulação de amarelos. No tempo regulamentar o resultado ficou em 1-1 mas no prolongamento aconteceram mais dois golos para cada lado, tendo o Irão feito o tento do 3-3 a dois minutos do final por Ghoochannejhad.

Na marcação de grandes penalidades o Iraque venceu por 6-7. Carlos Queiroz, no fim do jogo disse: «Estou orgulhoso pela forma como os meus jogadores lutaram. Ficaram no meu coração e merecem todo o respeito». Com a decisão igualmente em penalties», os Emirados Árabes Unidos venceram por 4-5 o Japão após o empate 1-1. Caindo assim outro favorito à vitória final.

Meias finais:

Iraque - Coreia do Sul

Austrália - Emirados Árabes Unidos