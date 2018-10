Foto via: Marca Jogo 600 de Cristiano Ronaldo termina ao murro e ao pontapé

Terminou em desgraça o jogo número 600 de Cristiano Ronaldo no mundo do futebol profissional: o internacional luso do Real Madrid agrediu violentamente Edimar, do Córdoba, com um pontapé e um murro, e foi para o banho sete minutos mais cedo.