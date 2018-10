Em época de exames o Sporting enfrenta teste académico em 2015

A décima oitava jornada contará com um empolgante Sporting x Académica numa partida que será disputada no estádio de Alvalade. Do lado leonino destaque para o regresso de Adrien ao meio-campo, depois de ter cumprido castigo na ronda anterior. A Académica volta a beneficiar do regresso do capitão João Real, esperando-se um exame aliciante que apenas uma formação irá passar com distinção.

Primeira volta: minuto 90 foi talismã para os estudantes

O estado Municipal de Coimbra foi palco da primeira jornada do campeonato para estudantes e leões com registo para um empate dramático que premiou a esforçada equipa de Paulo Sérgio. A primeira parte deste jogo foi completamente dominada pelo Sporting, com relevo para o tiro certeiro de Carrillo que colocou os de Alvalade em vantagem.

No segundo tempo os verdes e brancos adormeceram e foram os homens da casa a demonstrar mais garra e ambição. Quando os comandados de Marco Silva já festejavam os 3 pontos, eis que Rafael Lopes gelou a defesa leonina ao minuto 90 restabelecendo a igualdade que se verificou até o apito final.

Adrien de regresso para não deixar fugir os rivais

Os leões de Marco Silva voltam ao 11 base e depois do desaire diante o Belenenses para a Taça da Liga, os de Alvalade tudo farão para não deixar fugir os rivais no topo da classificação. Na jornada passada os sportinguistas ultrapassaram o europeu Rio Ave por 4-2, sem poder contar com o habitual titular Adrien. Ainda sem Slimani, que está ao serviço da seleção argelina os leões terão um duro teste frente à Académica, mas com o regresso de Adrien ao miolo volta também a estabilidade nas transições da defesa para o ataque. O dono das redes será Rui Patrício devolvendo assim o conforto e a segurança ao eixo defensivo dos sportinguistas que nas 17 partidas anteriores já sofreram 14 golos.

Apesar da recente aquisição de Ewerton, os lusos Tobias e Paulo Oliveira serão os centrais formando a dupla mais jovem da liga, 20 e 23 anos respectivamente. Os dois talentos poderão ser num futuro próximo a dupla de sucesso que todos esperam de excelência. Para passar no teste frente aos estudantes, os incansáveis laterais Cedric e Jefferson terão um papel fundamental para desbloquear a esperada muralha negra, sendo estes jogadores essenciais nas triangulações com os médios e os alas, surpreendendo os adversários com uma velocidade estonteante e com cruzamentos criteriosos.

No centro do terreno, William Carvalho será o trinco de serviço e o internacional português parece ter voltado aos velhos tempos e o Sporting ganha com isso: visão de jogo/qualidade de passe; rigor táctico; maior liberdade para soltar Adrien e João Mário no miolo, que é totalmente formado nas escolas de Alcochete. O caso de Adrien é uma mais-valia, oferecendo à equipa clareza táctica e maior organização por forma a não descompensar os setores. A sua meia distância poderá ser importantíssima neste jogo, uma vez que se espera uma Académica fechada no seu meio-campo podendo os remates do português surpreender as redes dos estudantes.

Na frente os talentosos Carrillo (4 golos) e Nani serão os principais desequilibradores atravessando o momento de forma extraordinário que colocará em sentido os frágeis laterais de Paulo Sérgio. Para receber as obras-primas dos extremos estará Montero (6 golos), que perante a ausência de Slimani (7 golos) será o principal artilheiro de serviço. Relevo ainda para a arma secreta Tanaka, que tem sido talismã para as aspirações leoninas ficando sempre a dúvida quanto à sua utilização a titular ou no decorrer da própria partida frente à Académica. O Sporting fecha o pódio da Liga com um 3º lugar com 36 pontos, dos quais resultam 34 golos marcados e 14 sofridos.

Académica de bloco baixo tenta surpreender em Alvalade

Depois do derrota na jornada passada frente ao Guimarães por humilhantes 0-4, o treinador Paulo Sérgio encontra-se sobre pressão tenta motivar os seus jogadores para defrontar um dos grandes do futebol português, chegando a Alvalade com a intenção de prolongar o empate o maior tempo possível apresentando uma estratégia defensiva com bloco baixo, espreitando o contra-ataque.

Para um jogo tão complicado como este, o técnico contará com o central João Real (capitão de equipa), que será fundamental para equilibrar o último reduto negro, oferecendo experiência e tranquilidade.

Para fazer frente ao favorito Sporting, o treinador conta com nomes experientes como Fernando Alexandre, Ivanildo e Rui Pedro para aproveitar as brechas do jogo leonino tentando procurar um erro que leve o esférico até ao melhor marcador da equipa, Rafael Lopes, que tem dois golos marcados, curiosamente um deles no jogo da 1ª volta frente ao Sporting.

A Académica encontra-se em zona de despromoção num 16º lugar com apenas 12 pontos, dos quais apenas resultaram 11 tiros certeiros, sendo uma das piores defesas do campeonato com 25 golos sofridos.

Onzes prováveis do Sporting x Académica