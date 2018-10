Samuel Eto'o assina pela Sampdoria

A especulação em torno da chegada do camaronês Samuel Eto'o à Sampdoria era já motivo de conversa mesmo dentro da cúpula do clube da cidade de Génova. O próprio treinador do clube, Sinisa Mihajlovic, tinha aflorado ontem a possibilidade do ex-Everton ingressar na Sampdoria - a contratação tornou-se uma realidade ainda no Sábado, com o próprio jogador a confirmar a ida para Génova.

O avançado goleador já efectuou ontem os exames médicos da praxe, estando apto para assinar contrato pela Sampdoria, que deverá durar até ao ano de 2017. Aos 33 anos de idade o letal atancante volta a pisar os palcos italianos da Série A, depois de uma passagem feliz e saborosa pelo Inter de Milão, entre 2009 e 2012, onde foi coroado campeão da Liga dos Campeões, às ordens de José Mourinho.

Figura de proa da selecção dos Camarões, com 118 internacionalizações e 54 golos apontados, Eto'o pode gabar-se de já ter vencido quatro Ligas dos Campeões, um Campeonato Mundial de Clubes, uma edição dos Jogos Olímpicos, duas CAN, entre muitos outros troféus que constam na sua recheada e rica lista de prémios colectivos.

Famoso pelos seus momentos áureos no temível Barcelona de Ronaldinho, Deco e companhia (entre 2004/2005 e 2008/2009), Samuel Eto'o vive agora um período de menor fulgor físico e exibicional, próprio da idade - abandona agora a Premier League depois de ter representado o Chelsea e o por último o Everton.