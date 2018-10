Sporting x Académica na Primeira Liga

14:20. Com Slimani de fora, jogando a CAN, Montero será certamente titular na frente de ataque, não sendo de excluir totalmente a possível entrada de Tanaka para o ataque, num modelo táctico 4-4-2 frente a uma Académica que se adivinha fechada e defensiva.

14:10. O Sporting continua o seu ambíguo «blackout» logo, Marco Silva não deu a habitual conferência de antevisão da partida Sporting x Académica. Paulo Sérgio, treinador sob grande pressão, tem a ambição de terminar com a série vitoriosa do clube de Alvalade: «Sabemos que o Sporting tem muita qualidade e é uma equipa com grande organização colectiva. Penso até que esta época já tivemos dois Sportings: um antes do Nani e outro depois», afirmou, elogiando o extremo.

14:05. A última vez que, no contexto da Liga portuguesa, o Sporting recebeu e venceu a Académica foi na temporada de 2011/2012: os Leões venceram a partida por 2-1 com golos do extremo peruano Carrillo e do avançado holandês Wolfswinkel. O extremo tem apetência para marcar aos «estudantes», algo que também fez nesta edição da Liga, no empate 1-1.

13:50. Em 125 partidas entre Sporting e Académica, para a liga portuguesa, o Sporting domina o historial com 83 triunfos contra apenas 15 vitórias da Académica. Ainda assim, nos últimos cinco encontros para a Liga, o Sporting apenas ganhou um jogo, na temporada 2013/2014, com uma goleada 0-4 no terreno da Académica. Nos restantes quatro registaram-se empates.

13:40. Numa projecção dos onzes iniciais, aqui ficam os palpites VAVEL para as constituições das formações do Sporting x Académica:

13:30. O Sporting apresentará uma dupla de centrais portuguesa, constituída por Paulo Oliveira e Tobias Figueiredo. Com a saída de Maurício para a Lazio e a incapacidade física do reforço brasileiro Ewerton, Tobias Figureiredo deverá assumir o lugar, passando à frente do central francês Naby Sarr. Na defesa da Académica, João Real poderá voltar a comandar o sector, regressado após lesão.

13:20. A equipa de Marco Silva tem apresentado uma boa forma no campeonato actualmente, não perdendo desde a jornada 9, altura em que caiu com estrondo no terreno do Vitória de Guimarães. O Sporting vem de quatro vitórias consecutivas na Liga mas a última vez que perdeu pontos foi precisamente em Alvalade, com um empate 1-1 diante do Moreirense.

13:15. Na jornada inaugural da Liga, o Sporting deslocou-se ao terreno da Académica e a partida começou de feição, com um golo leonino de André Carrillo a passe de Jefferson. Mas a igualdade surgiu de modo algo inesperado, já nos segundos finais do duelo, com Schumacher a servir o avançado luso Rafael Lopes, que disparou para o fundo das redes de Rui Patrício e fixou o 1-1.

13:10. A Académica não vence desde a jornada 6, ainda no mês de Setembro de 2014, portanto há cerca de quatro meses. Na jornada passada os «estudantes» foram atropelados pelo Vitória de Guimarães, perdendo fora por 4-0. Nas partidas jogadas fora de casa, a Académica apenas marcou três golos, de um total de um tentos apontados no campeonato - adivinha-se uma fraquíssima exibição ofensiva forasteira hoje.

12:50. O favoritismo do Sporting é total e a diferença entre o poderio das duas equipas é abissal: o Sporting marcou até agora mais do triplo dos golos da Académica neste campeonato. Os Leões marcaram 34 golos contra 11 da Académica. Os «estudantes» apenas foram capazes de vencer no campeonato por uma ocasião, fora, contra o Arouca, a equipa menos concretizadora da Liga.

12:40. A Académica tem realizado um campeonato abaixo das expectativas: a formação treinada por Paulo Sérgio tem apenas 12 pontos sendo o segundo pior ataque da Liga, igualando o registo de 11 golos do Vitória de Setúbal. A Académica amealhou apenas um terço dos pontos que o Sporting tem neste momento no campeonato: 12 pontos da Académica contra 36 dos Leões.

12:35. O Sporting vem de uma derrota para a Taça da Liga (2-3) no reduto do Belenenses e de uma vitória caseira de 4-2 sobre o Rio Ave na passada jornada da Primeira Liga. Os golos leoninos foram marcados por Nani, Fredy Montero, João Mário e Tanaka. O avançado japonês tem sido importante e nas últimas quatro partidas marcou três golos pelo Sporting - decidiu in extremis o jogo contra o Braga através de um livre directo.

12:25. O Sporting joga perante os seus adeptos com a pressão de ter de vencer para não descolar ainda mais dos seus rivais, FC Porto e Benfica. Os Leões têm menos 10 pontos que o rival encarnado e menos quatro que os portistas. A Académica também joga sob grande pressão: a equipa de Coimbra sofre a crítica dura dos adeptos e tem apenas mais 2 pontos que o lanterna vermelha.

12:15. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Sporting x Académica, referente à jornada 18 da Primeira Liga 2014/2015 - o jogo será disputado no Estádio Alvalade XXI às 16 horas. Siga com Vavel Portugal o minuto a minuto do Sporting x Académica, , grátis.