Athletic interessado em Illarramendi

O Athletic está interessado em Asier Illarramendi, jogador de 24 anos pertencente aos quadros do Real Madrid. O futebolista não tem jogado sendo que as escolhas de Carlo Ancelotti tem passado por Kroos e Isco e nem a lesão de Modric deu uma oportunidade ao basco. O clube de Bilbao fez uma proposta de 25 milhões ao Real e a vinda do Cruzeiro de Lucas Silva pode indiciar a saida do espanhol.

Recordemos que os Merengues compraram o jogador por 32 milhões à Real Sociedad. Illarramendi nunca foi aposta certa de Ancelotti e participou em apenas 40 jogos e 2 golos desde que foi contratado. Quanto ao seu futuro o médio afirmou: «Gosto muito da cidade e desta equipa [Real Madrid]. O clube não me comunicou nada». O treinador do Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, admitiu o interesse do clube no futebolista. «Illarramendi é um bom jogador, sempre se especula com estas coisas. Veremos se isto é especulação ou não». A principal fonte de alimentação da equipa A do Athletic é a formação e raramente compra jogadores.