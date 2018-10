Marítimo x Porto na Primeira Liga

17:00. Raul Silva será titula no centro da defes, estreando-se pelo Marítimo depois de ter dado boas indicações na Taça da Liga no seu primeiro jogo como jogador dos insulares. No ataque do Marítimo estará o goleador-mor da equipa de Leonel Pontes e um dos melhores artilheiros da Primeira Liga, com 9 tentos apontados, os mesmos que Andeson Talisca.

16:15. Gonçalo Paciência voltou a merecer a confiança do treinador Julen Lopetegui, voltando a integrar a convocatória do basco depois de ter entrado na partida contra o SC Braga, para a Taça da Liga. Helton, que regressou em grande de uma grave lesão, também é opção credível para a partida, apesar de Fabiano dever manter a titularidade.

15:45. A formação do Porto não perde pontos desde que foi derrotada em casa pelo rival Benfica: Lima bisou em pleno Dragão, à passagem da jornada 13, e o FC Porto viu o líder vermelho aumentar para seis os pontos de vantagem no campeonato. Desde então, os dragões só conheceram o sabor dos triunfos e partidas da Primeira Liga.

15:20. O FC Porto chega a esta partida vindo de uma vitória suada e enlameada para o campeonato, fora, no reduto do Penafiel. Com golos de Óliver Torres, Jackson Martínez e Herrera, os portistas foram capazes de ultrapassar o dilúvio em Penafiel e angariar os três pontos que mantêm o Porto na corrida pelo topo da tabela classificativa.

15:00. O FC Porto persegue o líder Benfica e sabe que poderá, em caso de vitória, colocar pressão nos encarnados, que apenas jogam no dia seguinte, contra o Paços de Ferreira. De relembrar que o Marítimo vem de uma pesada derrota para o campeonato, às mãos do líder Benfica: Salvio bisou na partida e foi o homem do jogo perante um Marítimo desatento defensivamente.

14:35. O FC Porto chega à Madeira depois de um empate a uma bola em Braga, para a Taça da Liga. A equipa de Julen Lopetegui foi até ao Minho e depois de ter acabado a primeira parte com apenas 9 homens em campo, conseguiu o empate. Uma noite brilhante para a equipa portista, mas que acabou com os castigos de Indi e Evandro para o jogo desta tarde.

14:25. O jogo desta tarde marca o regresso de FC Porto e Marítimo à Primeira Liga do Futebol Português. As duas equipas estiveram presentes na jornada 3 da fase de Grupos da Taça da Liga e voltam agora para o tudo ou nada no Campeonato.

