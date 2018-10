Após derrota, Beto provoca adeptos do Valência

O guarda redes internacional português do Sevilha provocou os adeptos do Valência após a derrota dos sevilhanos por 3-1 no estádio Mestalla, em partida com arbitragem polémica e três grandes penalidades, duas delas no mínimo duvidosas.

No fim do jogo Beto foi até junto dos adeptos do Valência e mostrou a tatuagem alusiva à vitória na Liga Europa na época passada, ao contrário dos seus colegas que se encaminharam para os balneários. Recorde-se que nas meias-finais da prova europeia do ano passado o Sevilha eliminou o Valência com uma vitória em casa por 2-0 e uma derrota fora por 1-3, passando devido ao golo marcado no Mestalla.

De lembrar que Beto até esteve em destaque na final da competição, impondo-se ao Benfica na decisão fatal das grandes penalidades, ajudando a sua formação a levar para a cidade de Sevilha o troféu da Liga Europa 2013/2014.