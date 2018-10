Sporting: transferência de Heldon dependente do jogador

A formação madeirense tem direito de preferência sobre Heldon, algo que ficou estipulado no contracto, aquando da mudança do cabo-verdiano para Alvalade. No entanto existe mais um clube interessado e como tal, o Marítimo teve ser ouvido por parte do Sporting, de forma a saber se pretendia exercer opção pelo jogador.

O extremo cabo-verdiano Heldon está na Taça das Nações Africanas e por isso ainda não se sabe qual é a resposta definitiva do mesmo. Face a toda esta situação o Sporting decidiu emitir um comunicado, de maneira a explicar todo o processo.

Eis o comunicado do Sporting:

A Sporting SAD, informa, relativamente ao atleta Heldon, que aquando da contratação do mesmo ao CS Marítimo ficou previsto o direito de preferência sobre qualquer proposta para a transferência temporária ou definitiva do jogador, sendo imprescindível o consentimento do jogador.

Até à presente data, a Sporting SAD, recebeu uma proposta de um clube, para o empréstimo do jogador. Como tal, perguntou ao CS Marítimo se pretendia exercer o direito de preferência, tendo sido a resposta positiva. Importa referir que quando a Sporting SAD receber qualquer outra proposta de transferência pelo atleta Heldon, tem a obrigação de perguntar ao CS Marítimo se pretende accionar o seu direito de preferência.

Tendo em conta que o atleta Heldon se encontra a disputar a Taça das Nações Africanas, o jogador não deu o seu indispensável consentimento, mantendo-se assim como jogador do Sporting, aguardando-se pelo seu regresso para a definição do seu futuro próximo.

A forma mediática como foi abordado este assunto leva a Sporting SAD a reforçar, uma vez mais, que toda e qualquer negociação deve ser realizada com o máximo de sigilo, para bem dos clubes e dos atletas.