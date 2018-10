Benfica: Benito pode reforçar o Génova por empréstimo

O lateral esquerdo suíço chegou ao Benfica para disputar o lugar com o internacional Eliseu mas nunca chegou a contar para a matemática táctica de Jorge Jesus. O treinador do Benfica não confiou no defesa esquerdo contratado no defeso de Verão de 2014 e Loris Benito foi constante presença no banco de suplentes - agora, diz, o site italiano «Tuttomercatoweb», o atleta poderá estar à beira de reforçar o Génova.

O defesa de 22 anos verá com bons olhos a transferência para o clube genovês, onde poderá ser titular e gozar de mais oportunidades para florescer. Tapado pela aposta de Jesus em Eliseu e André Almeida, Benito estará prestes a receber a luz verde necessária para embarcar para a Série A.

O Génova estará na disposição de desembolsar cerca de 600 mil euros pelo empréstimo do suíço, por um período de 18 meses - no fim do prazo poderá adquirir o passe do atleta encarnado por um valor a rondar os cinco milhões de euros, segundo avançou o jornal italiano «Il Secolo XIX».