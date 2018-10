Rio Ave cede Esmael Gonçalves ao Anorthosis

Está oficialmente confirmado o empréstimo de Esmael Gonçalves, de 23 anos de idade, ao Anorthosis Famagusta, clube cipriota - o avançado possante, marcador do golo histórico que carimbou a ida do Rio Ave às competições europeias pela primeira vez (frente ao Elfsborg), está de saída, por não ter espaço no plantel de Pedro Martins.

O forte avançado não cabe nas contas do técnico Pedro Martins e tem visto Hassan roubar-lhe o protagonismo na frente de ataque, facto que abriu a porta de uma cedência, solução encontrada para que Esmael possa jogar e seguir a sua carreira: o Anorthosis terá opção de compra do passe do português.

A chegada de Esmael Gonçalves ao clube cipriota não será cenário novo para o atleta, que já competiu na liga do Chipre, mas com a camisola do APOEL Nicósia, na temporada 2013/2014, mas apenas durante efémeros seis meses.

O jogador, natural de Bissau, volta assim a fazer as malas, tentando a sua sorte no Anorthosis, depois de já ter vestido as cores do Boavista (ainda júnior), Nice, St. Mirren, da Escócia, APOEL e Veria, clube grego.