Eliseu, o amigo dos Pacenses

Sem dúvida nenhuma, que Eliseu não tem sido feliz, frente aos castores, e prova disso, foi o erro crasso que cometeu no último jogo.

Já na primeira jornada do presente campeonato, Eliseu tinha cometido uma grande penalidade, frente ao Paços de Ferreira, dessa vez, tendo derrubado Hurtado dentro da grande área.

No entanto, dessa vez, a sorte esteve do lado do internacional português, e Artur conseguiu defender a grande penalidade, e o Benfica acabaria por vencer a partida, por 2-0.

(A partir do segundo 0,25 pode ver a grande penalidade cometida, e posteriormente, a defesa de Artur)

Na passada segunda-feira, a contar para a 18ª jornada, estava destinado, que Eliseu cometesse novo erro, porém, desta vez as consequências foram bastante maiores, e o Benfica acabou mesmo por sair derrotado do encontro.

O penalti, por mais incrível que pareça, foi novamente feito sobre Hurtado, desta vez, uma falta bastante dura, sobre o mesmo, e completamente escusado, da parte de Eliseu, que apenas veio trazer alguma desconcentração no seio do plantel, que vê assim os adversários diretos aproximarem-se.

(a partir dos 0,40 segundos)

Na primeira jornada, talvez nem se justificasse a marcação da grande penalidade, mas mesmo o árbitro tendo assinalado, Artur foi mais forte e conseguiu a defesa, mas na 18ª jornada, foi um erro infantil da parte do lateral benfiquista, que poderia ter ganho o lance de outra forma, sem que tivesse de oferecer a vitória aos pacenses.

No final do jogo, Eliseu ouviu das boas, da parte de Jorge Jesus que mostrou todo o seu desagrado pela atitude do jogador.