Atleti contra Barcelona: jogo grande nos quartos da Taça do Rei

No Vicente Calderón vamos ter o muito interessante Atlético de Madrid x Barcelona da segunda mão dos quartos de final da Taça do Rei. O campeão espanhol defronta em casa o segundo classificado da última época. Na primeira mão os catalães venceram por 1-0 com um golo de Messi após uma grande penalidade defendida por Jan Oblak.

Em Madrid e em jogos a contar para a Taça do Rei, em 22 jogos houve 10 vitórias para os Colchoneros, 3 empates e 9 vitórias para os Blaugrana. Pelo lado do Atlético temos jogadores que podem fazer a diferença como Fernando Torres, que na anterior eliminatória frente ao Real Madrid marcou dois tentos ou o francês que está em grande forma, Antoine Griezmann. Do lado do Barcelona temos grandes individualidades como Messi ou Neymar que podem influênciar o resultado.

Para o campeonato as equipas já se defrontaram no Camp Nou com vitória dos Blaugrana por 3-1 com golos das suas principais individualidades, Messi, Suárez e Neymar, pelo Atlético marcou Mario Mandzukic. Quem deve estar de regresso à equipa do Barcelona é o médio croata Rakitic, que esta segunda voltou aos treinos. Diego Simeone, treinador do Atlético, tem organizado os treinos com Torres e Griezmann no ataque e Koke é a grande incógnita pois o médio lesionou-se na partida contra o Rayo Vallecano que venceram por 3-1.

Luis Enrique, sobre o jogo diz: «Vamos concentrar-nos no que podemos controlar, pois trata-se de um adversário complicado. Não vamos especular com o resultado, mas sim pensar que o nosso objetivo será ganhar». Por seu lado, Diego Simeone refere, «temos que viver cada minuto como se fosse o último da partida. Há que jogar assim, pensando que eles têm virtudes importantes. O Barcelona, historicamente, tem uma filosofía de jogo que não pode mudar. Nas últimas partidas metem o Messi na direita e colocam Suárez no meio. Creio que o Neymar sente-se mais cómodo na esquerda. É uma questão de natureza da equipa. Se querem jogar bem, tem que jogar Messi na direita, penso eu».

O médio Tiago, jogador português do Atlético, afirmou na antevisão do duelo: «o Barcelona está a crescer e em cada jogo tem vindo a melhorar, mas para nós é uma oportunidade frente a grandes jogadores. Nós vamos tentar. Messi e Neymar são excelentes e vivem um bom momento. Apenas como equipa será possível travá-los. Não temos medo do Barcelona».